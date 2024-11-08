Політолог спрогнозував склад наступної коаліції у Німеччині

Згідно з опитуваннями, рівень підтримки соціал-демократів (СДП) впав з 26% до 16%, "зелених" - з 23% до 10%. Вільна демократична партія (ВДП) має 4% і ризикує не подолати п'ятивідсотковий бар'єр.

Перше місце за Християнсько-демократичним союзом (ХДС) на чолі з Фрідріхом Мерцем. У них близько 32%. Тому є велика ймовірність, що саме ХДС формуватиме уряд.

Що стосується України, то Фрідріх Мерц критикує нерішучість канцлера Олафа Шольца. Він заявляє про готовність передати Україні крилаті ракети Taurus, якщо Росія не перестане бити по цивільних об'єктах.

Політолог, старший аналітик Західного Інституту Зигмунта Войцеховського у Познані (Польща) Віктор Савінок зазначає, що зараз спрогнозувати склад наступної коаліції складно. Проте існує два ймовірних варіанти.

"Це може бути коаліція ХДС з дуже "схудлою" СДП. Але навіть за такого розкладу може не вистачити голосів і потрібно буде залучити третю сторону. У даному випадку правдоподібним сценарієм виглядає залучення "зелених", - зазначив політолог.

Інший варіант коаліції - це ХДС та "зелені", але тоді християнським демократам доведеться припинити агресивну риторику проти "зелених".

Тим часом вільні демократи не претендують на статус більш менш значущої сили. Вони вже рік балансують на межі прохідного бар'єра. Ймовірно, демарш колишнього міністра фінансів Крістіана Лінднера спрямований на те, щоб якось надолужити 1-1,5% і пройти до парламенту наступного скликання.

У будь-якому разі, за всіх розкладів, антиукраїнські праворадикали з "Альтернатива для Німеччини" та ліворадикальні популісти з "Союзу Сари Вагенкнехт", який також проходить до парламенту, залишаться в опозиції.