Политолог прокомментировал результаты "Батькивщины" на выборах в ОТО

Фото: Юлия Тимошенко (пресс-служба)

Эксперт назвал выборы в объединенных территориальных общинах лучшей социологией

Выборы в объединенных территориальных общинах – это лучшая социология, которая определяет фаворита следующих президентских выборов. Об этом заявил эксперт Корпорации стратегического консалтинга "Гардарика" Константин Матвиенко, сообщает РБК-Украина.

"Последнее голосование перед президентскими выборами на самом деле является самой масштабной реальной социологией, которая подтверждает, что на президентских выборах уверенно побеждает Тимошенко", - отметил он.

Политолог констатировал, что на выборах в объединенных общинах убедительную победу одержала партия "Батькивщина", за представителей которой проголосовали 36 процентов избирателей.

По его словам, власть использовала все имеющиеся у нее технологии манипуляций и фальсификаций.

"Но стало очевидным, что на президентских выборах это уже не будет иметь влияния. Команда Юлии Тимошенко сегодня доказала, что способна защитить результат выборов от любых фальсификаций", - отметил эксперт.