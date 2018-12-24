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Политолог прокомментировал результаты "Батькивщины" на выборах в ОТО

Новости » Политика    24.12.2018 - 14:50
Политолог прокомментировал результаты "Батькивщины" на выборах в ОТО
Фото: Юлия Тимошенко (пресс-служба)

Эксперт назвал выборы в объединенных территориальных общинах лучшей социологией

Выборы в объединенных территориальных общинах – это лучшая социология, которая определяет фаворита следующих президентских выборов. Об этом заявил эксперт Корпорации стратегического консалтинга "Гардарика" Константин Матвиенко, сообщает РБК-Украина.

"Последнее голосование перед президентскими выборами на самом деле является самой масштабной реальной социологией, которая подтверждает, что на президентских выборах уверенно побеждает Тимошенко", - отметил он.

Политолог констатировал, что на выборах в объединенных общинах убедительную победу одержала партия "Батькивщина", за представителей которой проголосовали 36 процентов избирателей.

По его словам, власть использовала все имеющиеся у нее технологии манипуляций и фальсификаций.

"Но стало очевидным, что на президентских выборах это уже не будет иметь влияния. Команда Юлии Тимошенко сегодня доказала, что способна защитить результат выборов от любых фальсификаций", - отметил эксперт.

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Новости Украины выборыТимошенко ЮлияБатькивщина
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