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Політолог прокоментував результати "Батьківщини" на виборах в ОТГ

Новини » Політика    24.12.2018 - 14:50
Політолог прокоментував результати "Батьківщини" на виборах в ОТГ
Фото: Юлія Тимошенко (прес-служба)

Експерт назвав вибори в об’єднаних територіальних громадах найкращою соціологією

Вибори в об’єднаних територіальних громадах – це найкраща соціологія, яка визначає фаворита наступних президентських перегонів. Про це заявив експерт Корпорації стратегічного консалтингу "Гардарика" Костянтин Матвієнко, повідомляє РБК-Україна.

"Останнє голосування перед президентськими виборами насправді є наймасштабнішою реальною соціологією, яка підтверджує, що на президентських виборах впевнено перемагає Тимошенко", - зазначив він.

Політолог констатував, на виборах в об'єднаних громадах переконливу перемогу отримала партія "Батьківщина", за представників якої проголосували 36 відсотків виборців.

За його словами, влада використовувала усі наявні в неї технології маніпуляцій та фальсифікацій.

"Але стало очевидним, що на президентських виборах це вже не матиме впливу. Команда Юлії Тимошенко сьогодні довела, що здатна захистити результат виборів від будь-яких фальсифікацій", - зазначив експерт.

Тимошенко заявила про беззаперечну перемогу "Батьківщини" на виборах в ОТГ
Новини України выборыТимошенко ЮліяБатьківщина
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