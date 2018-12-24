Політолог прокоментував результати "Батьківщини" на виборах в ОТГ

Фото: Юлія Тимошенко (прес-служба)

Експерт назвав вибори в об’єднаних територіальних громадах найкращою соціологією

Вибори в об’єднаних територіальних громадах – це найкраща соціологія, яка визначає фаворита наступних президентських перегонів. Про це заявив експерт Корпорації стратегічного консалтингу "Гардарика" Костянтин Матвієнко, повідомляє РБК-Україна.

"Останнє голосування перед президентськими виборами насправді є наймасштабнішою реальною соціологією, яка підтверджує, що на президентських виборах впевнено перемагає Тимошенко", - зазначив він.

Політолог констатував, на виборах в об'єднаних громадах переконливу перемогу отримала партія "Батьківщина", за представників якої проголосували 36 відсотків виборців.

За його словами, влада використовувала усі наявні в неї технології маніпуляцій та фальсифікацій.

"Але стало очевидним, що на президентських виборах це вже не матиме впливу. Команда Юлії Тимошенко сьогодні довела, що здатна захистити результат виборів від будь-яких фальсифікацій", - зазначив експерт.