Політолог про переговори України, США та РФ в Ер-Ріяді: ми одні проти двох

Зараз виглядає так, ніби Україна виступає одна проти Росії та США. Поки що перемовини між країнами не принесли особливих позитивних результатів.

"Зараз виглядає так, що ми одні проти двох. Бо поки що для України особливо позитивних надбань ми не маємо", - наголосив експерт.

Політолог зазначив, що, на його думку, американський президент Дональд Трамп просто повернув Україні те, що раніше надавав колишній лідер США Джо Байден. Він також підкреслив, що, на жаль, США не надають Україні нової підтримки - ані політичної, ані фінансової, ані інформаційної. Всі останні події, за його словами, здебільшого сприяють Російській Федерації.

"Ми дещо, можливо, тішимо себе надією, що нам вдасться Трампа повернути до нас передом, а до Росії задом, але вірогідність цього поки що надзвичайно низька. Як на мене, ну мені принаймні хотілося б, що ми розуміємо, стратегічні перспективи цього переговорного треку і також досить скептично реально ставимося до цього. Насправді намагаємось протягнути час поки ми ще можемо доотримати ту допомогу, яка закладалася при Байдені", - зазначив Несвітайлов.

Підтримка США для України

Політолог вважає, що Україні не слід очікувати на нові пакети підтримки від США. Замість цього, на його думку, варто зосередитись на тому, щоб європейські країни заповнили ту прогалину в допомозі, яка може виникнути, якщо США відвернуться. Він також зазначив, що поточна динаміка переговорного процесу не відповідає термінам, які встановлюють американці.

"Те, що вони (Трамп і його оточення - ред.) говорять, особливо не вписується в якісь рамки. Хтось там намагається це раціоналізувати, надати цьому глибину, але я кажу завжди, що в критичному мисленні є такий принцип "лезо Оккама", який закликає не множити версії реальності. От є найбільш вірогідна та очевидна причина, історія, вона зазвичай є правдивою", - пояснив він.

Експерт зауважив, що, на його думку, Дональд Трамп, за свої 78 років життя, ні в бізнесі, ні в політиці, не відзначався стратегічними рішеннями чи складними маневрами. З огляду на це він висловив сумнів, що Трамп може стати великим стратегом, який мислить на кілька кроків уперед, і попросив показати приклади його стратегічної системності, адже, за його словами, він таких прикладів не зміг знайти.

Росія може маніпулювати Трампом

"Тому поки що все виглядає так, що Росія досить вправно Трампом маніпулює. І от багато хто сподівався, що Трамп, хоч він і не стратег, але він принциповий, для нього ці "понятійні" штуки дуже важливі, в нього є роздуте его, і якщо щось цьому его нашкодить, то він може образитись на (російського диктатора Володимира, ред.) Путіна і почати його лупасити. Мовляв, десь от Путін його буде водити за ніс й Трамп скаже, що "достатньо з мене, так далі не піде". - розповів політолог.

За його словами, після переговорів Трампа з Путіним було оголошено про негайне припинення вогню щодо енергетичної інфраструктури. Американський лідер повідомив, що Путін віддав відповідний наказ. Однак, після цього почалися масовані атаки на українські міста, з жертвами серед людей та руйнуванням критичної інфраструктури.

Водночас США, за даними експерта, не вжили жодних дій. В Україні це сприйняли як відсутність підписаних угод, тому припинення вогню ще не набрало чинності. У відповідь Україна здійснила удари по позиціях противника.

"І тут зараз з'являється інформація, що Трамп розчарований тим, що країни не дотримуються цих домовленостей. Тобто узгодженість позицій абсолютно відсутня. Я не думаю, що це якась стратегія. Тому що, а який очікуваний результат від цієї стратегії? І от вони знову збираються обговорювати це тимчасове перемир'я, яке нібито "працює", і Трамп розчарований тим, що воно не працює, а тепер має бути технічна зустріч з приводу того, щоб воно почало працювати", - пояснив він.

Політолог підсумував, що процес переговорів виглядає дуже песимістично, адже всі залишаються на одному місці. При цьому Україна єдина, хто опиняється у складних умовах цієї ситуації.