Политолог объяснил лидерство Тимошенко в рейтингах

Фото: Константин Матвиенко (intv.ua)

Политолог прокомментировал результаты социологического исследования

Данные последнего крупного социологического исследования свидетельствуют о том, что избирательная кампания будет иметь двухполюсный характер – Юлия Тимошенко будет бороться за высшую должность в стране с Петром Порошенко. Об этом написал в своем блоге политический эксперт Константин Матвиенко.

"Позиции Тимошенко последовательно крепчают – уровень ее поддержки составляет 20,7%, а рейтинг Порошенко – 10,3%, что дает основания сомневаться в его выходе во второй тур. Однако в руках действующего главы государства сосредоточены огромные ресурсы – финансовые, административные, медийные и кадровые", - подчеркнул политолог.

Поэтому, по убеждению Матвиенко, "ни один из кандидатов, кроме Тимошенко, не имеет возможности хоть что-то противопоставить этому многофункциональному избирательному механизму".

"Также главу партии "Батькивщина" равномерно поддерживает вся страна – она лидирует практически во всех регионах, то есть – единственный претендент на пост главы государства, который консолидирует страну, а не разъединяет ее", - констатирует политический эксперт.

Матвиенко отметил, что такой результат Тимошенко демонстрирует на фоне ее четкой политической позиции относительно необходимости последовательной интеграции Украины в европейское и евроатлантическое пространство безопасности.

Кроме того, Тимошенко, в отличие от Порошенко побеждает Юрия Бойко, который ассоциируется с пророссийской позицией, добавил политический эксперт.

Напомним, 13 ноября было обнародовано социологическое исследование, которое провели три авторитетные организации – КМИС, Центр Разумкова и Социологическая группа "Рейтинг". В опросе приняли участие 10000 человек, погрешность составляет не более 1%.

По его данным, за Тимошенко готовы проголосовать 21 процент граждан, определившихся с выбором. За шоумена Владимира Зеленского - 11%. Действующий президент Петр Порошенко на третьем месте. Во втором туре Тимошенко побеждает всех возможных конкурентов.