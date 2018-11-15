ru
ua
News
News
Новини України
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Телеком & IT
Енергетика
Інфраструктура
АПК
Спорт
Вибори 2019
Вибори Президента 2019
Новини компаній
Daily
Daily
Daily
Статті
Інтерв'ю
Лонгріди
Lite
Lite
Lite
Афіша
Зірки
Стиль і мода
Краса і здоров'я
Подорожі
Їжа
Дозвілля
Кіно
Серіали
ТВ-шоу
Гороскоп
Приколи
IT та Технології
Styler
Styler
Styler
Персона
Життя
Події
Війна
Потрібна допомога
Наука і техніка
Авто
Курйози
Тварини
Спорт
Наші автори

Політолог пояснив лідерство Тимошенко в рейтингах

Новини » Вибори Президента 2019    15.11.2018 - 15:11
Політолог пояснив лідерство Тимошенко в рейтингах
Фото: Костянтин Матвієнко (intv.ua)

Політолог прокоментував результати соціологічного дослідження

Дані останнього великого соціологічного дослідження свідчать про те, що виборча кампанія матиме двополюсний характер – Юлія Тимошенко боротиметься за найвищу посаду в країні з Петром Порошенком. Про це написав у своєму блозі політичний експерт Костянтин Матвієнко.

"Позиції Тимошенко послідовно міцнішають – рівень її підтримки складає 20,7%, а рейтинг П. Порошенка – 10,3%, що дає підстави сумніватися навіть у його виході до другого туру. Проте в руках чинного глави держави зосередженні величезні ресурси – фінансові, адміністративні, медійні і кадрові", - наголосив політолог.

Тож, на переконання Матвієнка, "жоден з кандидатів, окрім Тимошенко, не має змоги бодай щось протиставити цьому багатофункціональному виборчому механізму".

"Також голову партії "Батьківщина" рівномірно підтримує вся країна – вона лідирує в практично усіх регіонах, тобто – єдиний претендент на посаду глави держави, який консолідує країну, а не роз'єднує її", - констатує політичний експерт.

Матвієнко зауважив, що такий результат Тимошенко демонструє на тлі її чіткої політичної позиції щодо необхідності послідовної інтеграції України у європейський та євроатлантичний безпековий простір.

Окрім того, Тимошенко, на відміну від Порошенка, перемагає Юрія Бойка, який асоціюється з проросійською позицією, додав політичний експерт. 

Нагадаємо, 13 листопада було оприлюднено соціологічне дослідження, яке провело три авторитетні організації – КМІС, Центр Разумкова і Соціологічна група "Рейтинг". У опитуванні взяло участь 10000 людей, похибка становить не більше 1%.

За його даними, за Тимошенко готові проголосувати 21 відсоток громадян, що визначилися з вибором. За шоумена Володимира Зеленського - 11%. Чинний президент Петро Порошенко на третьому місці. У другому турі Тимошенко перемає усіх можливих конкурентів.

Тимошенко: "Нафтогаз" запозичує під 11%, заганяючи українців у ще більші борги СБУ запустила платформу з протидії кібератакам на виборах 2019 року
Новини України Тимошенковыборы
News
On Top
Продовжуючи переглядати www.rbc.ua, ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом, і погоджуєтеся з Політикою конфіденційності
Пропустити Погоджуюся