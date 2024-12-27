Політолог назвав передумову реальних переговорів про мир між Україною та РФ

Зокрема, політолог прокоментував заяву російського диктатора Володимира Путіна про те, що його Москва наступного року продовжить досягати всіх цілей "спеціальної військової операції".

"Можливо, це додасть реалізму. І нашим деяким політикам, і частині суспільства, які почали жити в очікуванні припинення війни та почали готуватись до виборів. Реальна ситуація полягає в тому, що Путін не хоче заморозки війни", - пояснив Фесенко.

Він також зауважив, що новообраний президент США Дональд Трамп скоріш за все просував би саме заморозку в обмін на поступки, зокрема мораторій на членство України в НАТО.

"Але Путін та представники Кремля демонструють, що їх заморозка не цікавить, вони хочуть повної перемоги над Україною. Я думаю, нам треба готуватись до іншого сценарію", - сказав експерт.

За словами політолога, перш ніж розпочнуться якісь реальні переговори треба зупинити Росію на полі бою.

"Перш ніж розпочнуться якісь реальні переговори, а спроби будуть, я не виключаю, що Росія врешті решт погодиться на переговори, але, щоб почалися реальні переговори, нам треба зупинити російський наступ", - наголосив Фесенко.

Він підкреслив, що це буде головна передумова якихось реалістичних переговорів про припинення бойових дій.

"Поки продовжується наступ у Путіна буде ілюзія перемоги. Це буде впливати й на його поведінку, і на ситуацію навколо ймовірних мирних переговорів", - додав політолог.