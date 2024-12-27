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Политолог назвал предпосылку к реальным переговорам о мире между Украиной и РФ

Фото: российский диктатор Владимир Путин (Getty Images)
Автор: Карина Левицкая, Дмитрий Олейник

Переговоры между Украиной и Российской Федерацией вполне реальная перспектива. Однако для этого необходимо остановить российское наступление.

Об этом в комментарии YouTube-каналу РБК-Украина заявил политолог Владимир Фесенко.

В частности, политолог прокомментировал заявление российского диктатора Владимира Путина о том, что его Москва в следующем году продолжит достигать всех целей "специальной военной операции".

"Возможно, это добавит реализма. И нашим некоторым политикам, и части общества, которые начали жить в ожидании прекращения войны и начали готовиться к выборам. Реальная ситуация заключается в том, что Путин не хочет заморозки войны", - пояснил Фесенко.

Он также отметил, что новоизбранный президент США Дональд Трамп скорее всего продвигал бы именно заморозку в обмен на уступки, в частности мораторий на членство Украины в НАТО.

"Но Путин и представители Кремля демонстрируют, что их заморозка не интересует, они хотят полной победы над Украиной. Я думаю, нам надо готовиться к другому сценарию", - сказал эксперт.

По словам политолога, прежде чем начнутся какие-то реальные переговоры надо остановить Россию на поле боя.

"Прежде чем начнутся какие-то реальные переговоры, а попытки будут, я не исключаю, что Россия в конце концов согласится на переговоры, но, чтобы начались реальные переговоры, нам надо остановить российское наступление", - подчеркнул Фесенко.

Он подчеркнул, что это будет главная предпосылка каких-то реалистичных переговоров о прекращении боевых действий.

"Пока продолжается наступление у Путина будет иллюзия победы. Это будет влиять и на его поведение, и на ситуацию вокруг возможных мирных переговоров", - добавил политолог.

Заметим, что вчера во время своего выступления Путин несколько забрехался в своих заявлениях. В частности сначала российский диктатор заявил, что его страна якобы стремится к завершению войны в Украине. Однако затем подчеркнул, что в 2025 году Россия "продолжит достигать всех целей специальной военной операции".

Заметим, что ранее Трамп заявлял о своем желании быстро завершить войну России против Украины. Согласно его заявлениям до выборов в США, он планировал сделать это в течение первых 24 часов своего президентства.

Также Трамп пообещал говорить с российским диктатором Владимиром Путиным и президентом Украины Владимиром Зеленским, чтобы завершить войну.

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Соединенные Штаты АмерикиДональд Трамп