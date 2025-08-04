Політолог назвав "головне завдання" Віткоффа під час візиту до Москви

Спеціальний посланник США на Близькому Сході Стів Віткофф цього тижня відвідає Москву. Ймовірно, його "головним завданням" буде отримати якесь повідомлення від російського диктатора Володимира Путіна й передати його президенту США Дональду Трампу.

"Схоже на те, що цей візит - це якби останній довід, можливість поговорити ще перед запровадженням цих обмежувальних заходів. Я, до речі, чогось такого очікував - що Трамп під кінець дасть таку можливість Росії. Він це подає як: "росіяни попросили", - сказав Рейтерович.

Політолог не виключає, що росіяни дійсно по закритих якихось дипломатичних каналах звернулися за таким принципом: "Ну, давайте все ж таки поговоримо, можливо, якоїсь там спільної позиції зможемо досягти".

"Тут цікаво, що Віткофф який поїде до Росії, - скоріше за все - в даному конкретному випадку буде використаний лише як, скажімо, інструмент. У тому плані, що, на відміну від попередніх візитів, він навряд чи повезе щось від Трампа. В нього буде "головне завдання", отримати щось від Путіна і власне Трампу потім передати", - зазначив він.

На думку Рейтеровича, з великою ймовірністю це може бути, наприклад, якесь бачення Росії щодо завершення війни, за умови реалізації якого вони готові сісти за стіл перемовин.

"З іншого боку, ця історія вигідна для Трампа. Знаєте чому? Тому що він зможе потім спокійно вийти й сказати: "Дивіться, я зробив усе, що міг. У мене Віткофф знову літав до Москви, поспілкувався, але, на жаль, Путін стоїть на своєму. Він не збирається закінчувати війну. Те, що він передав, - це несерйозно", - додав політолог.

За його словами, якщо Путін піде на якісь серйозні поступки - в розумінні, як мінімум, Трампа - можливо, під кінець тижня ми побачимо цю інформацію в такому контексті, що війна може закінчитися, або принаймні почнеться реальний перемовний процес.

"Я не сильно вірю в завершення війни в кінці тижня, тут мова може йти про реальні перемовини. Не всю ту туфту, якою займаються росіяни, а серйозну якусь розмову, яка буде стосуватися передусім у припинення бойових дій, тобто якесь перемир’я, а потім - обговорення вже інших ключових речей", - зазначив Рейтерович.

На думку політолога, також показовим є те, що паралельно з цим інший спецпредставник Трампа Кі Келлог начебто планує прибути в Київ.

"Така, знаєте, "човникова дипломатія" на дві сторони. Поки офіційного повідомлення щодо Келлога я не бачив. Але, оскільки про це вже написали й провладні медіа, я думаю, що там усе теж буде відбуватися у приблизно такому ж форматі", - додав він.