Политолог назвал "главную задачу" Уиткоффа во время визита в Москву

Специальный посланник США на Ближнем Востоке Стив Уиткофф на этой неделе посетит Москву. Вероятно, его "главной задачей" будет получить какое-то сообщение от российского диктатора Владимира Путина и передать его президенту США Дональду Трампу.

"Похоже на то, что этот визит - это как бы последний довод, возможность поговорить еще перед введением этих ограничительных мер. Я, кстати, чего-то такого ожидал - что Трамп под конец даст такую возможность России. Он это подает как: "русские попросили", - сказал Рейтерович.

Политолог не исключает, что россияне действительно по закрытым каким-то дипломатическим каналам обратились по такому принципу: "Ну, давайте все же поговорим, возможно, какой-то там общей позиции сможем достичь".

"Здесь интересно, что Виткофф который поедет в Россию, - скорее всего - в данном конкретном случае будет использован лишь как, скажем, инструмент. В том плане, что, в отличие от предыдущих визитов, он вряд ли повезет что-то от Трампа. У него будет "главная задача", получить что-то от Путина и собственно Трампу потом передать", - отметил он.

По мнению Рейтеровича, с большой вероятностью это может быть, например, какое-то видение России по завершению войны, при условии реализации которого они готовы сесть за стол переговоров.

"С другой стороны, эта история выгодна для Трампа. Знаете почему? Потому что он сможет потом спокойно выйти и сказать: "Смотрите, я сделал все, что мог. У меня Виткофф снова летал в Москву, пообщался, но, к сожалению, Путин стоит на своем. Он не собирается заканчивать войну. То, что он передал, - это несерьезно", - добавил политолог.

По его словам, если Путин пойдет на какие-то серьезные уступки - в понимании, как минимум, Трампа - возможно, под конец недели мы увидим эту информацию в таком контексте, что война может закончиться, или по крайней мере начнется реальный переговорный процесс.

"Я не сильно верю в завершение войны в конце недели, здесь речь может идти о реальных переговорах. Не всю ту туфту, которой занимаются россияне, а серьезный какой-то разговор, который будет касаться прежде всего прекращения боевых действий, то есть какое-то перемирие, а потом - обсуждение уже других ключевых вещей", - отметил Рейтерович.

По мнению политолога, также показательным является то, что параллельно с этим другой спецпредставитель Трампа Ки Келлог вроде бы планирует прибыть в Киев.

"Такая, знаете, "челночная дипломатия" на две стороны. Пока официального сообщения относительно Келлога я не видел. Но, поскольку об этом уже написали и провластные медиа, я думаю, что там все тоже будет происходить в примерно таком же формате", - добавил он.