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Политика умиротворения России не стоит на повестке дня, - Кулеба

Автор: Артур Родивилов

Политика умиротворения в отношении России не стоит на повестке дня украинской внешней политики. Есть политика поиска решений.

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Об этом заявил министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба в эфире телеканала "Прямий".

Он отметил, что Россия хочет проводить выборы, сохраняя полный контроль над участком границы.

"Ведь мы знаем, чего хочет Россия. Она хочет на самом деле не "ДНР", не "ЛНР" и даже не Крым, а она хочет, чтобы изменилась вся Украина. И мы на это не идем... Умиротворение предусматривает, что ты должен отдать агрессору то, что он хочет в обмен на то, чтобы он не просил ничего больше", - отметил Кулеба.

Он подчеркнул, что "это абсолютно не наша политика".

Напомним, ранее Кулеба заявлял, что министры иностранных дел "нормандской четверки" рассчитывают на встречу по Донбассу уже в сентябре.

Кроме того, вице-премьер Алексей Резников считает, что нормандская встреча на уровне лидеров государств может состояться уже осенью, но даты пока нет.

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