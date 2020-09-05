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Політика умиротворення Росії не стоїть на порядку денному, - Кулеба

Автор: Артур Родивилов

Політика умиротворення щодо Росії не стоїть на порядку денному української зовнішньої політики. Є політика пошуку рішень.

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Про це заявив міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба в ефірі телеканалу "Прямий".

Він зазначив, що Росія хоче проводити вибори, зберігаючи повний контроль над ділянкою кордону.

"Адже ми знаємо, чого хоче Росія. Вона хоче насправді не "ДНР", не "ЛНР" і навіть не Крим, а вона хоче, щоб змінилася вся Україна. І ми на це не йдемо... Умиротворення передбачає, що ти маєшь віддати агресору те, що він хоче в обмін на те, щоб він не просив нічого більше", - зазначив Кулеба.

Він підкреслив, що "це абсолютно не наша політика".

Нагадаємо, раніше Кулеба заявляв, що міністри закордонних справ "нормандської четвірки" розраховують на зустріч щодо Донбасу вже у вересні.

Крім того, віце-прем'єр Олексій Рєзников вважає, що нормандська зустріч на рівні лідерів держав може відбутися вже восени, але дати поки немає.

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