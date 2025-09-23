Politico пише про намір Зеленського йти на другий термін: звідки чутки і чи правда це

Так, президент України Володимир Зеленський нібито заявив про намір йти на другий термін під час зустрічі зі "Слугами народу" минулого тижня. Про це написало Politico з посиланням на неназваних нардепів, які були на зустрічі.

Говорили вони з представниками західного ЗМІ "на умовах анонімності через побоювання викликати гнів президента".

Разом з тим, джерела РБК-Україна, які також були на зустрічі з президентом, такі чутки спростовують. За їхніми словами, тема балотування Зеленського на наступних виборах взагалі не підіймалася на зустрічі.

