Politico дізналося, коли в ЄС обговорять 11-й пакет санкцій проти Росії

Євросоюз планує обговорити 11-й пакет санкцій проти Росії одразу після Великодня. Йдеться про святкування за григоріанським календарем (припадає на 9 квітня).
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Politico.
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