Politico узнало, когда в ЕС обсудят 11-й пакет санкций против России

Евросоюз планирует обсудить 11 пакет санкций против России сразу после Пасхи. Речь идет о праздновании по григорианскому календарю (припадает на 9 апреля).
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Politico.
Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram .
Внимание! Во время войны активизировались интернет-мошенники, выдающие себя за сайт РБК-Украина. Они используют наш дизайн и личные данные редакции. Единственный домен РБК-Украина – www.rbc.ua. О фейковых страницах с нашим названием сообщайте на почту: sb@rbc.ua .