Politico дізналося, коли в ЄС обговорять 11-й пакет санкцій проти Росії

Євросоюз планує обговорити 11-й пакет санкцій проти Росії одразу після Великодня. Йдеться про святкування за григоріанським календарем (припадає на 9 квітня).

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Politico.

"Брюссель планує новий раунд обговорень між Європейською комісією та послами ЄС щодо 11-го пакету санкцій проти Росії через її жорстоке вторгнення в Україну. Переговори очікуються відразу після Великодня", - пише видання, посилаючись на три неназваних європейських дипломатів.

Нагадаємо, раніше президент ЄК Урсула фон дер Ляєн заявляла, що наступний пакет буде зосереджений на боротьбі з обходом санкцій і усуненні лазівок.

Тим часом в Польщі розраховують, що Європейський союз може запровадити наступний, 11-й, пакет санкцій проти Росії вже протягом наступних двох місяців.

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