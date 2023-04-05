ua ru
Ср, 05 апреля News Daily Styler Travel
Война России с Украиной Контрнаступление ВСУ Зеленский заявления Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны
News Новости Украины Война России с Украиной Коронавирус Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Энергетика Инфраструктура Hi-tech Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды Lite Auto Realty
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы
Travel Беженцам Новости авиации Отдых в Украине Отдых за рубежом Путеводители Личный опыт Уикенд Мнения

Politico узнало, когда в ЕС обсудят 11-й пакет санкций против России

Новина українською →
Брюссель, Среда 05 апреля 2023 09:38
Politico узнало, когда в ЕС обсудят 11-й пакет санкций против России Фото: Politico узнало, когда в ЕС обсудят 11-й пакет санкций против России (Getty Images)
Автор: Мария Кучерявец

Евросоюз планирует обсудить 11 пакет санкций против России сразу после Пасхи. Речь идет о праздновании по григорианскому календарю (припадает на 9 апреля).

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Politico.

"Брюссель планирует новый раунд обсуждений между Европейской комиссией и послами ЕС по 11-му пакету санкций против России из-за ее жестокого вторжения в Украину. Переговоры ожидаются сразу после Пасхи", - пишет издание, ссылаясь на три неназванных европейских дипломатов.

Напомним, ранее президент ЕК Урсула фон дер Ляен заявляла, что следующий пакет будет сосредоточен на борьбе с обходом санкций и устранении лазеек.

Между тем, в Польше рассчитывают, что Европейский союз может ввести следующий, 11-й, пакет санкций против России уже в течение следующих двух месяцев.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram .

Внимание! Во время войны активизировались интернет-мошенники, выдающие себя за сайт РБК-Украина. Они используют наш дизайн и личные данные редакции. Единственный домен РБК-Украина www.rbc.ua. О фейковых страницах с нашим названием сообщайте на почту: sb@rbc.ua .

Читайте РБК-Украина в Google News
Российская Федерация Евросоюз Пасха
NEWS
Визит Зеленского в Польшу: что об этом известно
Визит Зеленского в Польшу: что об этом известно
DAILY
Угроза Трампа. Кто от республиканцев пойдет в президенты США и чего ждать Украине
Данила Крамаренкообозреватель РБК-Украина Угроза Трампа. Кто от республиканцев пойдет в президенты США и чего ждать Украине