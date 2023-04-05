Politico узнало, когда в ЕС обсудят 11-й пакет санкций против России

Евросоюз планирует обсудить 11 пакет санкций против России сразу после Пасхи. Речь идет о праздновании по григорианскому календарю (припадает на 9 апреля).

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Politico.

"Брюссель планирует новый раунд обсуждений между Европейской комиссией и послами ЕС по 11-му пакету санкций против России из-за ее жестокого вторжения в Украину. Переговоры ожидаются сразу после Пасхи", - пишет издание, ссылаясь на три неназванных европейских дипломатов.

Напомним, ранее президент ЕК Урсула фон дер Ляен заявляла, что следующий пакет будет сосредоточен на борьбе с обходом санкций и устранении лазеек.

Между тем, в Польше рассчитывают, что Европейский союз может ввести следующий, 11-й, пакет санкций против России уже в течение следующих двух месяцев.

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