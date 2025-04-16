Politico дізналось, хто допоміг Зеленському з "примирливим листом" Трампу

Як пише Politico, після перепалки у Білому домі провідні дипломати в Парижі, Лондоні та Берліні працювали над нормалізацією відносин між Трампом та Зеленський. Водночас саме французькі дипломати були в якості посередників, щоб обговорити умови "примирливого листа" президента України голові Білого дому.

Попри усе, відносини між президентом України й Сполучених Штатів Америки (США) все ще "залишаються на межі".