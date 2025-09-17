Політичний PR чи милосердя? Лукашенко показово помилував 25 засуджених за екстремізм

Документ датований 16 вересня й приурочений до Дня народної єдності.

"Всі вони визнали провину і розкаялися у скоєному, взяли зобов'язання вести законослухняний спосіб життя", – йдеться у повідомленні Telegram-каналу.

Також у повідомленні зазначається, що серед помилуваних - 12 жінок і 13 чоловіків, переважно молодого віку: 19 осіб не досягли 40 років. Частина з них має дітей, зокрема одна жінка виховує багатодітну сім’ю. Також серед звільнених є людина, яка вчинила злочин ще у неповнолітньому віці.

Зазначимо, що це вже не перший випадок, коли білоруська влада оголошує "помилування" напередодні державних свят.

Утім, правозахисні організації наголошують, що переважна більшість засуджених за так звані "екстремістські злочини" - це політичні в’язні, які потрапили за ґрати через участь у протестах проти режиму Лукашенка та критику влади.