Політичний PR чи милосердя? Лукашенко показово помилував 25 засуджених за екстремізм

Самопроголошений президент Білорусі Олександр Лукашенко напередодні Дня народної єдності помилував 25 ув’язнених, серед яких засуджені за "екстремістські злочини".
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на наближений до Лукашенка Telegram-канал "Пул первого".
Документ датований 16 вересня й приурочений до Дня народної єдності.
"Всі вони визнали провину і розкаялися у скоєному, взяли зобов'язання вести законослухняний спосіб життя", – йдеться у повідомленні Telegram-каналу.
Також у повідомленні зазначається, що серед помилуваних - 12 жінок і 13 чоловіків, переважно молодого віку: 19 осіб не досягли 40 років. Частина з них має дітей, зокрема одна жінка виховує багатодітну сім’ю. Також серед звільнених є людина, яка вчинила злочин ще у неповнолітньому віці.
Зазначимо, що це вже не перший випадок, коли білоруська влада оголошує "помилування" напередодні державних свят.
Утім, правозахисні організації наголошують, що переважна більшість засуджених за так звані "екстремістські злочини" - це політичні в’язні, які потрапили за ґрати через участь у протестах проти режиму Лукашенка та критику влади.
Нагадаємо, що 21 червня, після візиту до Мінська спеціального представника президента США Дональда Трампа Кіта Келлога, Лукашенко звільнив 14 білоруських політв'язнів. До цього списку потрапив білоруський опозиціонер Сергій Тихановський.
В окремому матеріалі РБК-Україна забрало все, що відомо про найпопулярнішого опозиціонера Білорусі Сергія Тихановського.
А вже 11 вересня Лукашенко звільнив ще понад 50 політв'язнів на тлі зняття санкцій з "Белавіа".
Судячи з останніх подій, Сполучені Штати планують послабити тиск на офіційний Мінськ. Зокрема, розглядається питання про повернення посольства США до Білорусі.