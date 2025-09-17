Политический PR или милосердие? Лукашенко показательно помиловал 25 осужденных за экстремизм

Документ датирован 16 сентября и приурочен ко Дню народного единства.

"Все они признали вину и раскаялись в содеянном, взяли обязательство вести законопослушный образ жизни", - говорится в сообщении Telegram-канала.

Также в сообщении отмечается, что среди помилованных - 12 женщин и 13 мужчин, преимущественно молодого возраста: 19 человек не достигли 40 лет. Часть из них имеет детей, в частности одна женщина воспитывает многодетную семью. Также среди освобожденных есть человек, совершивший преступление еще в несовершеннолетнем возрасте.

Отметим, что это уже не первый случай, когда белорусские власти объявляют "помилование" накануне государственных праздников.

Впрочем, правозащитные организации отмечают, что подавляющее большинство осужденных за так называемые "экстремистские преступления" - это политические заключенные, которые попали за решетку из-за участия в протестах против режима Лукашенко и критики власти.