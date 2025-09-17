Политический PR или милосердие? Лукашенко показательно помиловал 25 осужденных за экстремизм

Самопровозглашенный президент Беларуси Александр Лукашенко накануне Дня народного единства помиловал 25 заключенных, среди которых осужденные за "экстремистские преступления".
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на приближенный к Лукашенко Telegram-канал "Пул первого".
Документ датирован 16 сентября и приурочен ко Дню народного единства.
"Все они признали вину и раскаялись в содеянном, взяли обязательство вести законопослушный образ жизни", - говорится в сообщении Telegram-канала.
Также в сообщении отмечается, что среди помилованных - 12 женщин и 13 мужчин, преимущественно молодого возраста: 19 человек не достигли 40 лет. Часть из них имеет детей, в частности одна женщина воспитывает многодетную семью. Также среди освобожденных есть человек, совершивший преступление еще в несовершеннолетнем возрасте.
Отметим, что это уже не первый случай, когда белорусские власти объявляют "помилование" накануне государственных праздников.
Впрочем, правозащитные организации отмечают, что подавляющее большинство осужденных за так называемые "экстремистские преступления" - это политические заключенные, которые попали за решетку из-за участия в протестах против режима Лукашенко и критики власти.
Напомним, что 21 июня, после визита в Минск специального представителя президента США Дональда Трампа Кита Келлога, Лукашенко освободил 14 белорусских политзаключенных. В этот список попал белорусский оппозиционер Сергей Тихановский.
В отдельном материале РБК-Украина забрало все, что известно о самом популярном оппозиционере Беларуси Сергее Тихановском.
А уже 11 сентября Лукашенко освободил еще более 50 политзаключенных на фоне снятия санкций с "Белавиа".
Судя по последним событиям, Соединенные Штаты планируют ослабить давление на официальный Минск. В частности, рассматривается вопрос о возвращении посольства США в Беларусь.