RU

Новости
+
-

Новости Украины
Война в Украине
Экономика
Мир
Происшествия

Аналитика
+
-

Аналитика
Статьи
Интервью
Мнения

Политика

Бизнес
+
-

Бизнес
Экономика
Финансы
Авто
Tech
Энергетика

Жизнь
+
-

Жизнь
Деньги
Изменения
Образование
Общество

Развлечения
+
-

Развлечения
Шоу бизнес
Советы
Гороскопы
Праздники
Интересное
Спорт

Lifestyle
+
-

Lifestyle
Психология
Еда
Путешествия
Здоровая жизнь
Мода и красота
Госбюджет-2026 Мирные переговоры Война в Украине

Политический PR или милосердие? Лукашенко показательно помиловал 25 осужденных за экстремизм

Фото: самопровозглашенный президент Беларуси Александр Лукашенко (Getty Images)
Автор: Оксана Гапончук

Самопровозглашенный президент Беларуси Александр Лукашенко накануне Дня народного единства помиловал 25 заключенных, среди которых осужденные за "экстремистские преступления".

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на приближенный к Лукашенко Telegram-канал "Пул первого".

Документ датирован 16 сентября и приурочен ко Дню народного единства.

"Все они признали вину и раскаялись в содеянном, взяли обязательство вести законопослушный образ жизни", - говорится в сообщении Telegram-канала.

Также в сообщении отмечается, что среди помилованных - 12 женщин и 13 мужчин, преимущественно молодого возраста: 19 человек не достигли 40 лет. Часть из них имеет детей, в частности одна женщина воспитывает многодетную семью. Также среди освобожденных есть человек, совершивший преступление еще в несовершеннолетнем возрасте.

Отметим, что это уже не первый случай, когда белорусские власти объявляют "помилование" накануне государственных праздников.

Впрочем, правозащитные организации отмечают, что подавляющее большинство осужденных за так называемые "экстремистские преступления" - это политические заключенные, которые попали за решетку из-за участия в протестах против режима Лукашенко и критики власти.

 

Освобождение политзаключенных в Беларуси

Напомним, что 21 июня, после визита в Минск специального представителя президента США Дональда Трампа Кита Келлога, Лукашенко освободил 14 белорусских политзаключенных. В этот список попал белорусский оппозиционер Сергей Тихановский.

В отдельном материале РБК-Украина забрало все, что известно о самом популярном оппозиционере Беларуси Сергее Тихановском.

А уже 11 сентября Лукашенко освободил еще более 50 политзаключенных на фоне снятия санкций с "Белавиа".

Судя по последним событиям, Соединенные Штаты планируют ослабить давление на официальный Минск. В частности, рассматривается вопрос о возвращении посольства США в Беларусь.

Читайте РБК-Украина в Google News
Александр Лукашенко