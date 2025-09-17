ua en ru
Політичний PR чи милосердя? Лукашенко показово помилував 25 засуджених за екстремізм

Білорусь, Середа 17 вересня 2025 00:55
Політичний PR чи милосердя? Лукашенко показово помилував 25 засуджених за екстремізм Фото: самопроголошений президент Білорусі Олександр Лукашенко (Getty Images)
Автор: Оксана Гапончук

Самопроголошений президент Білорусі Олександр Лукашенко напередодні Дня народної єдності помилував 25 ув’язнених, серед яких засуджені за "екстремістські злочини".

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на наближений до Лукашенка Telegram-канал "Пул первого".

Документ датований 16 вересня й приурочений до Дня народної єдності.

"Всі вони визнали провину і розкаялися у скоєному, взяли зобов'язання вести законослухняний спосіб життя", – йдеться у повідомленні Telegram-каналу.

Також у повідомленні зазначається, що серед помилуваних - 12 жінок і 13 чоловіків, переважно молодого віку: 19 осіб не досягли 40 років. Частина з них має дітей, зокрема одна жінка виховує багатодітну сім’ю. Також серед звільнених є людина, яка вчинила злочин ще у неповнолітньому віці.

Зазначимо, що це вже не перший випадок, коли білоруська влада оголошує "помилування" напередодні державних свят.

Утім, правозахисні організації наголошують, що переважна більшість засуджених за так звані "екстремістські злочини" - це політичні в’язні, які потрапили за ґрати через участь у протестах проти режиму Лукашенка та критику влади.

Звільнення політв'язнів в Білорусі

Нагадаємо, що 21 червня, після візиту до Мінська спеціального представника президента США Дональда Трампа Кіта Келлога, Лукашенко звільнив 14 білоруських політв'язнів. До цього списку потрапив білоруський опозиціонер Сергій Тихановський.

В окремому матеріалі РБК-Україна забрало все, що відомо про найпопулярнішого опозиціонера Білорусі Сергія Тихановського.

А вже 11 вересня Лукашенко звільнив ще понад 50 політв'язнів на тлі зняття санкцій з "Белавіа".

Судячи з останніх подій, Сполучені Штати планують послабити тиск на офіційний Мінськ. Зокрема, розглядається питання про повернення посольства США до Білорусі.

