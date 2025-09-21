UA

Новини
+
-

Новини України
Війна в Україні
Економіка
Світ
Надзвичайні події

Аналітика
+
-

Аналітика
Статті
Інтерв'ю
Точка зору

Політика

Бізнес
+
-

Бізнес
Економіка
Фінанси
Авто
Tech
Енергетика

Життя
+
-

Життя
Гроші
Зміни
Освіта
Суспільство

Розваги
+
-

Розваги
Шоу бізнес
Поради
Гороскопи
Свята
Цікаве
Спорт

Lifestyle
+
-

Lifestyle
Психологія
Їжа
Подорожі
Здорове життя
Мода та краса
Курс долара Економіка Авто Tech

Без політичних рішень боргова криза в енергетиці не зрушить з місця, - Верещинська

Фото: експерт заявила, що без політичних рішень боргова криза в енергетиці не зрушить з місця (Getty Images)
Автор: Сергій Новіков

На ринку електроенергії накопичилися значні борги. Вони формують цілий ланцюг неплатежів між різними учасниками.

Як пише РБК-Україна, про це заявила директорка Європейсько-українського енергетичного агентства Анастасія Верещинська.

"Дійсно, це, мабуть, найвідоміший факт про ринок електроенергії – на ньому є борги. Причому це такий великий ланцюг боргів з різними стейкхолдерами, де насправді виробники з відновлюваної енергетики стоять аж в самому кінці, є однією з останніх ланок", - сказала Верещинська. 

Вона зауважила, що Міністерство енергетики вже працює над пошуком рішень.

"Нещодавно ми мали приємність бути на спільній зустрічі з новопризначеною міністеркою енергетики, це питання було піднято, звісно що, на цій зустрічі, і вона нас запевнила, що у міністерства вже є проєкт дорожньої карти для вирішення загалом питань боргів на ринку електроенергії. Ми не бачили цю дорожню карту, тому я не можу її коментувати жодним чином, але принаймні той факт, що міністерство, звісно, в курсі про цю проблему, і ми би точно хотіли її якомога швидше вирішити", – підкреслила директорка ЄУЕА. 

Разом із тим експертка наголосила, що це питання є надзвичайно політизованим. 

"Більшість з цих боргів, а точніше – питання їх вирішення, це дуже політизоване питання, тому для його вирішення, найбільш вірогідно, знадобиться дуже багато політичної волі на різних рівнях, і тут ми лише будемо сподіватися", – зазначила Верещинська.
 

Нагадаємо, 25 липня Регулятор прийняв рішення про підвищення граничних цін (прайс-кепів) на електроенергію у вечірні пікові години - з 17:00 до 23:00. Завдяки рішенню НКРЕКП щодо прайс-кепів Україна пройшла серпневі вечора без відключень.

До цього аналітикиня ринку електроенергії ExPro Consulting Дар’я Орлова заявила, що боргова проблема впливає на здатність енергетичних компаній відновлювати інфраструктуру після російських ударів.

Читайте РБК-Україна в Google News
ЕнергетикиЕлектроенергія