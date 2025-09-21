Без політичних рішень боргова криза в енергетиці не зрушить з місця, - Верещинська

"Дійсно, це, мабуть, найвідоміший факт про ринок електроенергії – на ньому є борги. Причому це такий великий ланцюг боргів з різними стейкхолдерами, де насправді виробники з відновлюваної енергетики стоять аж в самому кінці, є однією з останніх ланок", - сказала Верещинська.

Вона зауважила, що Міністерство енергетики вже працює над пошуком рішень.

"Нещодавно ми мали приємність бути на спільній зустрічі з новопризначеною міністеркою енергетики, це питання було піднято, звісно що, на цій зустрічі, і вона нас запевнила, що у міністерства вже є проєкт дорожньої карти для вирішення загалом питань боргів на ринку електроенергії. Ми не бачили цю дорожню карту, тому я не можу її коментувати жодним чином, але принаймні той факт, що міністерство, звісно, в курсі про цю проблему, і ми би точно хотіли її якомога швидше вирішити", – підкреслила директорка ЄУЕА.

Разом із тим експертка наголосила, що це питання є надзвичайно політизованим.

"Більшість з цих боргів, а точніше – питання їх вирішення, це дуже політизоване питання, тому для його вирішення, найбільш вірогідно, знадобиться дуже багато політичної волі на різних рівнях, і тут ми лише будемо сподіватися", – зазначила Верещинська.

