Без политических решений долговой кризис в энергетике не сдвинется с места, - Верещинская

На рынке электроэнергии накопились значительные долги. Они формируют целую цепь неплатежей между различными участниками.
Как пишет РБК-Украина, об этом заявила директор Европейско-украинского энергетического агентства Анастасия Верещинская.
"Действительно, это, пожалуй, самый известный факт о рынке электроэнергии - на нем есть долги. Причем это такая большая цепь долгов с различными стейкхолдерами, где на самом деле производители из возобновляемой энергетики стоят аж в самом конце, является одним из последних звеньев", - сказала Верещинская.
Она отметила, что Министерство энергетики уже работает над поиском решений.
"Недавно мы имели удовольствие быть на совместной встрече с новоназначенным министром энергетики, этот вопрос был поднят, конечно, на этой встрече, и она нас заверила, что у министерства уже есть проект дорожной карты для решения в целом вопросов долгов на рынке электроэнергии. Мы не видели эту дорожную карту, поэтому я не могу ее комментировать никоим образом, но по крайней мере тот факт, что министерство, конечно, в курсе об этой проблеме, и мы бы точно хотели ее как можно скорее решить", - подчеркнула директор ЕУЭА.
Вместе с тем эксперт отметила, что этот вопрос является чрезвычайно политизированным.
"Большинство из этих долгов, а точнее - вопрос их решения, это очень политизированный вопрос, поэтому для его решения, наиболее вероятно, понадобится очень много политической воли на разных уровнях, и здесь мы только будем надеяться", - отметила Верещинская.
Напомним, 25 июля Регулятор принял решение о повышении предельных цен (прайс-кепов) на электроэнергию в вечерние пиковые часы - с 17:00 до 23:00. Благодаря решению НКРЭКУ по прайс-кэпам Украина прошла августовские вечера без отключений.
До этого аналитик рынка электроэнергии ExPro Consulting Дарья Орлова заявила, что долговая проблема влияет на способность энергетических компаний восстанавливать инфраструктуру после российских ударов.