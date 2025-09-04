ua en ru
Чт, 04 вересня Новини Аналітика Політика Бізнес Життя Розваги Lifestyle
Курс долара Економіка Авто Tech
Новини Новини України Війна в Україні Економіка Світ Надзвичайні події
Політика
Аналітика Статті Інтерв'ю Точка зору
Бізнес Економіка Фінанси Авто Tech Енергетика
Життя Гроші Зміни Освіта Суспільство
Розваги Шоу бізнес Поради Гороскопи Свята Цікаве Спорт
Lifestyle Психологія Їжа Подорожі Здорове життя Мода та краса

Контакти Команда Про компанію Редакційна політика

Завдяки рішенню НКРЕКП щодо прайс-кепів Україна пройшла серпневі вечора без відключень, - експерт

Україна, Четвер 04 вересня 2025 14:46
UA EN RU
Завдяки рішенню НКРЕКП щодо прайс-кепів Україна пройшла серпневі вечора без відключень, - експерт Фото: завдяки рішенню НКРЕКП не було вечірніх відключень в серпні в Україні (Getty Images)
Автор: Сергій Новіков

Ситуація на енергоринку України покращується. А дефіцит електроенергії, який раніше спостерігався у багатьох містах, зараз значно зменшився.

Про це заявив директор енергетичних програм Центру Разумкова Володимир Омельченко, пише РБК-Україна.

"Оце не тільки в Києві. В більшості міст країни не було таких великих проблем, як в минулому році. Тому що не було дефіциту потужності. А той дефіцит потужності, що існував, він покривався імпортом. Це насамперед стосувалося і коли годин вечірніх. З 6-ї години вечора до 10-ї ми вимушені були імпортувати", - зазначив експерт.

За його словами, регуляторні зміни зробили імпорт електроенергії комерційно вигіднішим.

"В принципі, НКРЕКП зробило багато в цьому році з точки зору регулювання. Треба подякувати, що вони змінили рівень прайс-кепів. Тому комерційно стало більш вигідно імпортувати електричну енергію", - пояснив Омельченко.

Раніше експерт енергетичної галузі Українського інституту майбутнього Андріан Прокіп також заявив, що ціни на електроенергію для бізнесу в Україні є нижчими або співставними з середньоєвропейськими показниками.

Нагадаємо, 25 липня Регулятор прийняв рішення про підвищення граничних цін (прайс-кепів) на електроенергію у вечірні пікові години - з 17:00 до 23:00.

Як нещодавно заявляв голова АКМУ Павло Кириленко, підвищення граничних цін на ринку електроенергії є логічним кроком до більш конкурентного ціноутворення та відмови від штучних обмежень.

Читайте РБК-Україна в Google News
Відключеня світла
Новини
У пошуках миру? Що говорять Зеленський, Путін і Трамп про закінчення війни в Україні
У пошуках миру? Що говорять Зеленський, Путін і Трамп про закінчення війни в Україні
Аналітика
Юна армія Путіна. Як Кремль змушує українських дітей служити Росії
Юлія Акимовакерівниця рубрики Надзвичайні події Юна армія Путіна. Як Кремль змушує українських дітей служити Росії