Без політичних рішень боргова криза в енергетиці не зрушить з місця, - Верещинська

Україна, Неділя 21 вересня 2025 17:46
Без політичних рішень боргова криза в енергетиці не зрушить з місця, - Верещинська Фото: експерт заявила, що без політичних рішень боргова криза в енергетиці не зрушить з місця (Getty Images)
Автор: Сергій Новіков

На ринку електроенергії накопичилися значні борги. Вони формують цілий ланцюг неплатежів між різними учасниками.

Як пише РБК-Україна, про це заявила директорка Європейсько-українського енергетичного агентства Анастасія Верещинська.

"Дійсно, це, мабуть, найвідоміший факт про ринок електроенергії – на ньому є борги. Причому це такий великий ланцюг боргів з різними стейкхолдерами, де насправді виробники з відновлюваної енергетики стоять аж в самому кінці, є однією з останніх ланок", - сказала Верещинська.

Вона зауважила, що Міністерство енергетики вже працює над пошуком рішень.

"Нещодавно ми мали приємність бути на спільній зустрічі з новопризначеною міністеркою енергетики, це питання було піднято, звісно що, на цій зустрічі, і вона нас запевнила, що у міністерства вже є проєкт дорожньої карти для вирішення загалом питань боргів на ринку електроенергії. Ми не бачили цю дорожню карту, тому я не можу її коментувати жодним чином, але принаймні той факт, що міністерство, звісно, в курсі про цю проблему, і ми би точно хотіли її якомога швидше вирішити", – підкреслила директорка ЄУЕА.

Разом із тим експертка наголосила, що це питання є надзвичайно політизованим.

"Більшість з цих боргів, а точніше – питання їх вирішення, це дуже політизоване питання, тому для його вирішення, найбільш вірогідно, знадобиться дуже багато політичної волі на різних рівнях, і тут ми лише будемо сподіватися", – зазначила Верещинська.

Нагадаємо, 25 липня Регулятор прийняв рішення про підвищення граничних цін (прайс-кепів) на електроенергію у вечірні пікові години - з 17:00 до 23:00. Завдяки рішенню НКРЕКП щодо прайс-кепів Україна пройшла серпневі вечора без відключень.

До цього аналітикиня ринку електроенергії ExPro Consulting Дар’я Орлова заявила, що боргова проблема впливає на здатність енергетичних компаній відновлювати інфраструктуру після російських ударів.

