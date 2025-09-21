Без политических решений долговой кризис в энергетике не сдвинется с места, - Верещинская

"Действительно, это, пожалуй, самый известный факт о рынке электроэнергии - на нем есть долги. Причем это такая большая цепь долгов с различными стейкхолдерами, где на самом деле производители из возобновляемой энергетики стоят аж в самом конце, является одним из последних звеньев", - сказала Верещинская.

Она отметила, что Министерство энергетики уже работает над поиском решений.

"Недавно мы имели удовольствие быть на совместной встрече с новоназначенным министром энергетики, этот вопрос был поднят, конечно, на этой встрече, и она нас заверила, что у министерства уже есть проект дорожной карты для решения в целом вопросов долгов на рынке электроэнергии. Мы не видели эту дорожную карту, поэтому я не могу ее комментировать никоим образом, но по крайней мере тот факт, что министерство, конечно, в курсе об этой проблеме, и мы бы точно хотели ее как можно скорее решить", - подчеркнула директор ЕУЭА.

Вместе с тем эксперт отметила, что этот вопрос является чрезвычайно политизированным.

"Большинство из этих долгов, а точнее - вопрос их решения, это очень политизированный вопрос, поэтому для его решения, наиболее вероятно, понадобится очень много политической воли на разных уровнях, и здесь мы только будем надеяться", - отметила Верещинская.