Без политических решений долговой кризис в энергетике не сдвинется с места, - Верещинская

Украина, Воскресенье 21 сентября 2025 17:46
Без политических решений долговой кризис в энергетике не сдвинется с места, - Верещинская Фото: эксперт заявила, что без политических решений долговой кризис в энергетике не сдвинется с места (Getty Images)
Автор: Сергей Новиков

На рынке электроэнергии накопились значительные долги. Они формируют целую цепь неплатежей между различными участниками.

Как пишет РБК-Украина, об этом заявила директор Европейско-украинского энергетического агентства Анастасия Верещинская.

"Действительно, это, пожалуй, самый известный факт о рынке электроэнергии - на нем есть долги. Причем это такая большая цепь долгов с различными стейкхолдерами, где на самом деле производители из возобновляемой энергетики стоят аж в самом конце, является одним из последних звеньев", - сказала Верещинская.

Она отметила, что Министерство энергетики уже работает над поиском решений.

"Недавно мы имели удовольствие быть на совместной встрече с новоназначенным министром энергетики, этот вопрос был поднят, конечно, на этой встрече, и она нас заверила, что у министерства уже есть проект дорожной карты для решения в целом вопросов долгов на рынке электроэнергии. Мы не видели эту дорожную карту, поэтому я не могу ее комментировать никоим образом, но по крайней мере тот факт, что министерство, конечно, в курсе об этой проблеме, и мы бы точно хотели ее как можно скорее решить", - подчеркнула директор ЕУЭА.

Вместе с тем эксперт отметила, что этот вопрос является чрезвычайно политизированным.

"Большинство из этих долгов, а точнее - вопрос их решения, это очень политизированный вопрос, поэтому для его решения, наиболее вероятно, понадобится очень много политической воли на разных уровнях, и здесь мы только будем надеяться", - отметила Верещинская.

Напомним, 25 июля Регулятор принял решение о повышении предельных цен (прайс-кепов) на электроэнергию в вечерние пиковые часы - с 17:00 до 23:00. Благодаря решению НКРЭКУ по прайс-кэпам Украина прошла августовские вечера без отключений.

До этого аналитик рынка электроэнергии ExPro Consulting Дарья Орлова заявила, что долговая проблема влияет на способность энергетических компаний восстанавливать инфраструктуру после российских ударов.

Энергетики Электроэнергия
