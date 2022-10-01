Політичне рішення. Резніков розповів, чи може Україна придбати танки по ленд-лізу

Україна може замовити певне озброєння за програмою ленд-лізу лише після прийняття політичного рішення щодо можливості поставки зброї нашій країні.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на міністра оборони Олексія Резнікова в ефірі телемарафону.