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Политическое решение. Резников рассказал, может ли Украина приобрести танки по ленд-лизу

Новина українською →
Суббота 01 октября 2022 19:46
Политическое решение. Резников рассказал, может ли Украина приобрести танки по ленд-лизу Фото: министр обороны Алексей Резников (РБК-Украина)
Автор: Елизавета Драбкина

Украина может заказать определенное вооружение по программе ленд-лиза только после принятия политического решения о возможности поставки оружия нашей стране.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на министра обороны Алексея Резникова в эфире телемарафона.

"До сих пор мы ведем переговоры с нашими партнерами о том, какой боевой танк будет на вооружении украинской армии. Будет ли это американский "Абрамс", или немецкий "Леопард", или британский, или французский. Это вопрос принятия политического решения", - сказал он.

То есть, только после утверждения выбора Украина сможет что-то заказать.

По словам Резникова, то же касается и боевых самолетов.

Напомним, что сегодня закон США о ленд-лизе для Украины вступил в силу.

Отметим, что США могут предоставить Украине современные танки, однако для этого ВСУ следует продемонстрировать способность использовать их.

Кроме того, канцер Олаф Шольц отметил, что Германия не отправляет танки Украине, поскольку опасается эскалации конфликта между Россией и НАТО.

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Алексей Резников Ленд-лиз
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