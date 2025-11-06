"Політична воля вже є": Зеленський закликав союзників прийняти рішення щодо активів РФ

Як наголосив президент, ця ніч знову була неспокійна для України. Зі вчорашнього вечора росіяни били по Дніпропетровській області. Атакували також Сумщину, Харківщину, Чернігівщину. Цілі - критична інфраструктура.

Зеленський зазначив, що продовження російських атак свідчить про недостатній рівень міжнародного тиску на Москву.

"Те, що росіяни продовжують бити по енергетиці та цивільних, укотре показує, що тиску зараз недостатньо. Дуже важливо, щоб Америка, Європа та «сімка» продовжували санкційну й тарифну роботу по російській торгівлі енергоресурсами та фінансах. І Москва нарешті має усвідомити серйозність Європи до самозахисту", - сказав глава держави.

Він наголосив, що час перейти від намірів до конкретних дій у питанні російських активів.

"Настав час прийняти рішення щодо російських заморожених активів. Політична воля вже є, і ми розраховуємо на оперативну реалізацію технічного рішення. Абсолютно справедливо, щоб гроші агресора працювали на захист від його війни. Дякую всім, хто працює задля миру", - додав президент.