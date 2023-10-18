Політична та військова цілі. Експерти пояснили, навіщо РФ потрібна Авдіївка

У російських окупантів є дві цілі захоплення Авдіївки у Донецькій області - політична та військова.

Про це йдеться у матеріалі РБК-Україна "Штурм Авдіївки та оточення Бахмута. Що відбувається на фронті і де чекати на прорив ЗСУ" .

І одна з цілей росіян, безперечно, військова. Адже Авдіївка - це одне з найближчих до Донецька міст і перебуває під контролем ЗСУ, що створює труднощі для російських окупантів.

По суті, вся Донецька область - це агломерація, в якій одне місто "перетікає" в інше. Біля Авдіївки знаходиться Ясинувата, де розташований потужний залізничний вузол. За 5 кілометрів від міста також є Донецький аеропорт, а трохи далі - окупована Горлівка.

За словами військового експерта Павла Нарожного, таким чином, перебуваючи в Авдіївці, українські військові зможуть тримати під вогневим контролем одразу кілька стратегічно важливих для росіян пунктів та логістичних вузлів.

"Авдіївка - це такий апендикс при обороні ворога. Він входить глибоко в клин кілометрів на 10. І для ворога це хвороблива ситуація. Лінія фронту чим коротша, тим краще. Їм потрібно вирівняти лінію фронту, щоб у них спростилася ситуація під Донецьком, бо вона там дуже напружена", - розповів експерт.

Ще одна мета - політична. По-перше, в Росії наближаються вибори, на яких нинішній президент Володимир Путін хоче "продати" росіянам свою особисту перемогу. Бахмут, який захопили "вагнерівці", не особливо підходить під цю роль через конфлікти між Міністерством оборони та ексватажком ПВК "Вагнера" Євгеном Пригожиним.

Однак міністру оборони РФ Сергію Шойгу та, відповідно, Путіну все ж таки необхідно показати свої досягнення.

На думку військового експерта Петра Черника, Авдіївка, як би це дивно не виглядало у розрізі ще минулорічних амбіцій, для цього цілком підходить.

"Путін повинен вийти на вибори з результатом, що він досяг цілей СВО. Я не вірю в жодні повстання народу РФ, але для еліт це знак його неспроможності. Саме тому штурмують Авдіївку. Але з військової точки зору це самогубство", - зазначив експерт.

Ситуація в Авдіївці

В останній тиждень ситуація у районі Авдіївки загострилася. Російські війська не залишають спроб захопити місто.

За даними Генштабу ЗСУ, протягом доби відбито понад 5 атак ворога в цьому районі.

При цьому місцевих мешканців продовжують вивозити з міста невеликими групами, часто під обстрілами. Наприклад, вчора правоохоронці потрапили під удар касетними боєприпасами в районі Авдіївки. Росіяни вдарили по них з установки "Ураган".