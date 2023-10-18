Политическая и военная цели. Эксперты объяснили, зачем РФ нужна Авдеевка

У российских оккупантов есть две цели захвата Авдеевки в Донецкой области - политическая и военная.

Об этом говорится в материале РБК-Украина "Штурм Авдеевки и оцепления Бахмута. Что происходит на фронте и где ждать прорыва ВСУ" .

И одна из целей россиян, безусловно, военная. Ведь Авдеевка - это один из самых близких к Донецку городов и находится под контролем ВСУ, что создает трудности для российских оккупантов.

По сути, вся Донецкая область - это агломерация, в которой один город "перетекает" в другой. Возле Авдеевки находится Ясиноватая, где расположен мощный железнодорожный узел. В 5 километрах от города также есть Донецкий аэропорт, а чуть дальше - оккупированная Горловка.

По словам военного эксперта Павла Нарожного, таким образом, находясь в Авдеевке, украинские военные смогут держать под огневым контролем несколько стратегически важных для россиян пунктов и логистических узлов.

"Авдеевка - это такой аппендикс при обороне врага. Он входит глубоко в клин километров на 10. И для врага это болезненная ситуация. Линия фронта чем короче, тем лучше. Им нужно выровнять линию фронта, чтобы у них упростилась ситуация под Донецком, потому что она там очень напряженная", - рассказал эксперт.

Еще одна цель - политическая. Во-первых, в России близятся выборы, на которых нынешний президент Владимир Путин хочет "продать" россиянам свою личную победу. Бахмут, захваченный "вагнеровцами", не особо подходит под эту роль из-за конфликтов между Министерством обороны и экс-главарем ЧВК "Вагнера" Евгением Пригожиным.

Однако министру обороны РФ Сергею Шойгу и, соответственно, Путину все же необходимо показать свои достижения.

По мнению военного эксперта Петра Черника, Авдеевка, как бы это ни странно ни выглядело в разрезе еще прошлогодних амбиций, для этого вполне подходит.

"Путин должен выйти на выборы с результатом, что он достиг целей СВО. Я не верю ни в какие восстания народа РФ, но для элит это знак его несостоятельности. Именно поэтому штурмуют Авдеевку. Но с военной точки зрения это самоубийство", - отметил эксперт.

Ситуация в Авдеевке

В последнюю неделю ситуация в районе Авдеевки обострилась. Российские войска не оставляют попыток захватить город.

По данным Генштаба ВСУ, в течение суток отбиты более 5 атак врага в этом районе.

При этом, местных жителей продолжают вывозить из города небольшими группами, часто под обстрелами. Например, вчера правоохранители попали под удар кассетными боеприпасами в районе Авдеевки. Россияне ударили по ним из установки "Ураган".