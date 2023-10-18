Ситуація на фронті сьогодні 18 жовтня

Українські війська продовжують ведення оборони на сході та півдні України, наступальної операції на Мелітопольському напрямку та наступальних дій на Бахмутському напрямку. Протягом минулої доби відбулося 69 бойових зіткнень.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Facebook Генерального штабу ЗСУ.

Ворожі атаки

З початком доби російські окупанти завдали чергового ракетного удару по житловій багатоповерхівці в центрі Запоріжжя: є загиблі, поранені та зниклі безвісти. Інформація щодо наслідків цієї терористичної атаки наразі уточнюється.

Протягом минулої доби загалом ворог завдав 3 ракетних та 35 авіаційних ударів, здійснив 39 обстрілів з реактивних систем залпового вогню по позиціях наших військ та населених пунктах.

Також російські окупанти завдали чергового ракетно-авіаційного удару по Україні, застосувавши керовану авіаційну ракету Х-59, зенітні керовані ракети С-300 та 6 ударних БпЛА типу Shahed-136/131. Силами та засобами протиповітряної оборони знищено одну керовану авіаційну ракету Х-59 та 6 "шахідів".

Внаслідок російських терористичних атак, на жаль, є загиблі та поранені серед цивільного населення. Руйнувань та пошкоджень зазнали приватні житлові будинки та інша цивільна інфраструктура.

Авіаційних ударів зазнали: Миколаївка Сумської області; Серебрянське лісництво, Білогорівка Луганської області; Спірне, Веселе, Нью-Йорк, Авдіївка, Степове, Мар’їнка, Новомихайлівка, Урожайне, Старомайорське, Рівнопіль Донецької області; Берислав, Веселе Херсонської області.

Під артилерійським вогнем опинилися близько 100 населених пунктів Чернігівської, Сумської, Харківської, Луганської, Донецької, Запорізької та Херсонської областей.

Ситуація на фронтах

В зоні відповідальності ОСУВ “Північ” на Волинському та Поліському напрямках оперативна обстановка залишається без суттєвих змін.

На Сіверському та Слобожанському напрямках противник зберігає військову присутність у прикордонних районах, проводить активну диверсійну діяльність з метою недопущення перекидання наших військ на загрозливі напрямки, нарощує щільність мінно-вибухових загороджень вздовж державного кордону в бєлгородській області.

В зоні відповідальності ОСУВ “Хортиця” на Куп’янському напрямку українські воїни відбили понад 15 атак ворога в районах населених пунктів Синьківка, Іванівка та Кислівка Харківської області та ще 9 атак біля Надії Луганської області.

На Лиманському напрямку противник наступальних (штурмових) дій не вів.

На Бахмутському напрямку ворог безуспішно намагався відновити втрачене положення неподалік Кліщіївки Донецької області. Сили оборони України продовжують штурмові дії південніше Бахмута, завдають окупантам втрат у живій силі та техніці, закріплюються на досягнутих рубежах.

В зоні відповідальності ОСУВ “Таврія” на Авдіївському напрямку ворог не полишає спроб оточити Авдіївку. Тут відбито 5 атак ворога.

На Мар’їнському та Шахтарському напрямках наші захисники відбили понад 20 атак окупантів в районі Мар’їнки та Новомихайлівки Донецької області, а також 2 атаки південніше Золотої Ниви та південніше Пречистівки Донецької області.

На Запорізькому напрямку ворог безуспішно намагався відновити втрачене положення південно-західніше Роботиного Запорізької області.

В зоні відповідальності ОСУВ “Одеса” на Херсонському напрямку українські захисники ведуть контрбатарейну боротьбу, наносять вогневе ураження по тилам противника.

Сили оборони України продовжують наступальну операцію на Мелітопольському напрямку, мають частковий успіх південніше Роботиного Запорізької області. Наші воїни завдають окупаційним військам втрат в живій силі та техніці, виснажують ворога вздовж всієї лінії фронту.

Втрати ворога

Протягом доби авіація Сил оборони завдала 15 ударів по районах зосередження особового складу, озброєння та військової техніки противника та 3 удари по зенітно-ракетних комплексах противника.

Підрозділи ракетних військ уразили 5 пунктів управління, район зосередження особового складу, озброєння та військової техніки, склад боєприпасів та артилерійський засіб противника.