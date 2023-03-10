Політична розправа. У МЗС висловилися про "вирок" окупантів правозахиснику Буткевичу

"Вироки" так званого "суду" на тимчасово окупованій частині Луганської області для правозахисника Максима Буткевича та ще двох українців є політичною розправою.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на пресслужбу Міністерства закордонних справ України.

У МЗС також закликали міжнародне співтовариство засудити такі дії окупантів та вимагати від країни-агресора повного звільнення не лише Буткевича та двох українців, а й інших громадян України, яких незаконно ув'язнили росіяни.

"Фейковий судовий процес, зрежисований у Російській Федерації, мав на меті легалізувати чергову політичну розправу над українськими громадянами. Оголошені вироки незаконні та нікчемні", - наголошують у відомстві.

Нагадаємо, сьогодні, 10 березня, українського правозахисника Максима Буткевича, який потрапив у полон на Луганщині, і ще двох українців так званий "суд" окупованого Донбасу засудив до 13 років колонії суворого режиму.

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