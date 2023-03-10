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Политическая расправа. В МИД высказались о "приговоре" оккупантов правозащитнику Буткевичу

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Киев, Пятница 10 марта 2023 16:42
Политическая расправа. В МИД высказались о "приговоре" оккупантов правозащитнику Буткевичу Фото: в МИД высказались о "приговоре" оккупантов правозащитнику Буткевичу (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Иван Носальский

"Приговоры" так называемого "суда" на временно оккупированной части Луганской области для правозащитника Максима Буткевича и еще двух украинцев является политической расправой.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу Министерства иностранных дел Украины.

"Фейковый судебный процесс, срежиссированный в Российской Федерации, преследовал цель легализовать очередную политическую расправу над украинскими гражданами. Объявленные приговоры незаконны и ничтожны", - подчеркивают в ведомстве.

В МИД также призвали международное сообщество осудить такие действия оккупантов и требовать от страны-агрессора полного освобождения не только Буткевича и двух украинцев, но и других граждан Украины, которые были незаконно заключены россиянами.

Напомним, сегодня, 10 марта, украинского правозащитника Максима Буткевича, который попал в плен в Луганской области, и еще двух украинцев так называемый "суд" оккупированного Донбасса приговорил к 13 годам колонии строгого режима.

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