Політична ізоляція: Угорщина ризикує втратити право голосу в ЄС

Угорщині загрожує втрата ключових повноважень у Європейському Союзі за порушення цінностей блоку.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу Ради ЄС.

Рада Європейського Союзу з загальних питань (General Affairs Council) планує 27 травня провести засідання, під час якого розглянути можливий запуск процедури щодо Угорщини за статтею 7 Договору про Європейський Союз.

Цією статтею передбачено механізм обмеження прав країни, впритул до позбавлення права голосу, через серйозне порушення засадничих цінностей.

Згідно з проектом порядку денного, міністри країн ЄС проведуть уже восьме слухання щодо ситуації в Угорщині в межах процедури, ініційованої Європейським парламентом ще у вересні 2018 року.

Зазначимо, що стаття 7 Договору про Європейський Союз, передбачає ймовірність призупинення окремих прав держави-члена, якщо виявлено серйозне та системне порушення засадничих принципів, на яких ґрунтується спільнота.