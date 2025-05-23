Политическая изоляция: Венгрия рискует потерять право голоса в ЕС

Венгрии грозит потеря ключевых полномочий в Европейском Союзе за нарушение ценностей блока.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу Совета ЕС.

Совет Европейского Союза по общим вопросам (General Affairs Council) планирует 27 мая провести заседание, в ходе которого рассмотреть возможный запуск процедуры в отношении Венгрии по статье 7 Договора о Европейском Союзе.

Этой статьей предусмотрен механизм ограничения прав страны, вплоть до лишения права голоса, из-за серьезного нарушения основополагающих ценностей.

Согласно проекту повестки дня, министры стран ЕС проведут уже восьмое слушание по ситуации в Венгрии в рамках процедуры, инициированной Европейским парламентом еще в сентябре 2018 года.

Отметим, что статья 7 Договора о Европейском Союзе предусматривает возможность приостановления отдельных прав государства-члена, если выявлено серьезное и системное нарушение основополагающих принципов ЕС.