Политические сторонники министра энергетики США "заполучили" огромную газовую сделку в Украине

После встречи президента Украины Владимира Зеленского с министром энергетики США Риком Перри, его политические сторонники "заполучили" огромную газовую сделку в Украине, а именно контракт на разведку залежей нефти и газа в Украине. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на AP.

Сообщается, что Украина заключила 50-летний контракт с людьми Перри через месяц после того, как он побывал на инаугурации Зеленского. Перри вручил украинскому президенту список людей, которых он рекомендовал в качестве консультантов по вопросам энергетики.

Отметим, что одним из четырех имен был его давний политический покровитель Майкл Блейзер.

Полученным из внутренней документации украинского правительства, за права бизнесмены предложили Украине на миллионы долларов меньше, чем их конкурент.

Однако правительственная комиссия выбрала друзей Перри и объяснила свой выбор тем, что у компании Блейзера лучше технические и финансовые возможности.

Напомним, Перри в октябре заявлял, что подает в отставку после начала процедуры импичмента президенту США Дональду Трампу. По словам журналистки Bloomberg Дженнифер Джейкобс, отставка не будет немедленной, но министр в октябре уже передал письмо президенту. Отметим, что США активно анализируют роль, которую Перри сыграл во взаимоотношениях президента США с Украиной, которые сейчас стали предметом расследования относительно начала процедуры импичмента Трампа.

Ранее сообщалось, что министерство энергетики США отказывается предоставлять конгрессменам из Демократической партии документы для процедуры импичмента Дональда Трампа.

РБК-Украина писало, что министр энергетики США Рик Перри заявил, что подает в отставку после начала процедуры импичмента Дональду Трампу. На своей должности Перри останется до конца года.