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Политические разногласия в США привели к 500 тысячам жертв от COVID-19, - Фаучи

Новина українською → Вторник 23 февраля 2021 06:42
Политические разногласия в США привели к 500 тысячам жертв от COVID-19, - Фаучи Фото: Энтони Фаучи (instagram.com/doc.fauci)
Автор: Инна Собора

Директор Национального института аллергических и инфекционных заболеваний Энтони Фаучи считает, что политические разногласия в значительной степени способствовали "ошеломляющему" количеству погибших в США от COVID-19. Это число в понедельник превысило 500 тысяч человек.

Об этом пишет Reuters.

По его слова, пандемия достигла Штатов, поскольку страна была расколота политическими раздорами, в которых ношение маски стало политическим заявлением, а не мерой общественного здравоохранения.

"Даже при самых благоприятных обстоятельствах это было бы очень серьезной проблемой", - сказал Фаучи, отметив, что, несмотря на строгое соблюдение мер общественного здравоохранения, такие страны, как Германия и Великобритания, продолжают боротьбу с вирусом.

"Однако это не объясняет, как богатая и развитая страна может иметь самый высокий процент смертей и быть самой пострадавшей страной в мире", - добавил Фаучи.

В Соединенных Штатах проживает всего около 4% населения мира. Там зарегистрировано почти 20% всех случаев смерти от COVID-19.

Ранее сообщалось, что необходимость носить защитные маски в общественных местах может остаться для американцев в 2022 году.

Напомним, Байден в Белом доме почтил память 500 тысяч американцев, которые умерли от COVID-19.

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