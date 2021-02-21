В США допускают, что маски придется носить и в 2022 году
Необходимость носить защитные маски в общественных местах может остаться для американцев в 2022 году. Но такого развития событий можно избежать.
Об этом заявил директор Национального института аллергических и инфекционных заболеваний Энтони Фаучи, сообщает CNN.
Он отметил, что положительно на эту ситуацию может повлиять существенное снижение заболеваемости COVID-19 и вакцинация от болезни абсолютного большинства жителей США. В этом случае "стянуть с себя маски" американцы смогут раньше, сказал Фаучи.
Кроме этого, он не смог назвать сроки возвращения к нормальной жизни, поскольку на это влияют масса факторов, развитие и поведение которых нельзя предсказать.
К воскресенью в США зафиксированы более 28 миллионов случаев заражения коронавирусом и почти 498 тысяч смертей. Это самые большие показатели в мире.
К 21 февраля в Соединенных Штатах первую дозу вакцины от коронавируса получили более 42,8 миллиона человек, а 17,8 миллиона уже полностьюв вакцинированы.
Ранее сообщалось, что Федеральный офис общественного здравоохранения Швейцарии не исключает, что страна может выйти из контракта по закупке вакцины от коронавируса AstraZeneca. Данное заявление было сделано на фоне недавней публикации примерного плана поставок COVID-препаратов.
Кроме этого, власти Израиля согласились тайно закупить российский препарат "Спутник V". Этого потребовали сирийцы, которые удерживали гражданку Израиля.