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Байден в Белом доме почтил память 500 тысяч американцев, которые умерли от COVID-19

Новина українською → Вторник 23 февраля 2021 02:19
Байден в Белом доме почтил память 500 тысяч американцев, которые умерли от COVID-19 Фото: минута молчания в Белом доме (White House)
Автор: Инна Собора

Президент США Джо Байден вместе с первой леди Джилл Байден, а также вице-президентом Камалой Харрис почтили память более 500 тысяч жертв коронавируса в своей стране. Они объявили минуту молчания в Белом доме.

Трансляцию вели на странице Байдена в Twitter.

Президент США выступил с обращением к своим согражданам, выразив соболезнование семьям погибших.

"Тем, кто потерял близких: я знаю, что никакие слова не могут заглушить боль, но я надеюсь, что вы найдете утешение, узнав, что нация скорбит вместе с вами", - сказал Байден.

Он добавил, что за год пандемии умерло больше американцев, чем в Первой мировой войне, Второй мировой войне и Вьетнамской войне.

"Наша страна не должна позволить этому продолжаться", - сказал президент США.

После официального обращения Байден почтил память умерших от коронавируса минутой молчания во дворе Белого дома. Южный фасад Белого дома был убран траурными лентами, а на лестницах расставлены свечи.

Напомним, 22 февраля стало известно, что число жертв коронавируса нового типа в США пересекло отметку в 500 тысяч.

Ранее сообщалось, что администрация президента Соединенных Штатов Джо Байдена не будет предоставлять развивающимся странам имеющуюся в стране COVID-вакцину.

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