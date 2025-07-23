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"Полесье" - "Санта-Колома": где и когда смотреть матч Лиги конференций, прогноз

Среда 23 июля 2025 13:05
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"Полесье" - "Санта-Колома": где и когда смотреть матч Лиги конференций, прогноз "Полесье" стартует в Лиге концеренций 24 июля (фото: facebook.com/fcpolissya)
Автор: Екатерина Урсатий

Житомирское "Полесье" готовится к своему первому матчу второго квалификационного раунда Лиги конференций-2025/26. В четверг, 24 июля, украинский клуб сыграет против ФК "Санта-Колома" из Андорры, начиная свой путь в борьбе за место в групповом этапе еврокубков.

РБК-Украина рассказывает, где смотреть матч и кому эксперты отдают предпочтение.

"Полесье" - "Санта-Колома": место и время проведения матча

Из-за организационных изменений и отстранения словацкого клуба "ДАК 1904", "Полесье" вынуждено было сменить домашнюю арену для еврокубковых матчей.

В этом сезоне "волки" будут играть в словацком городе Прешов на стадионе "Татран Арена", который вмещает 6,5 тысяч болельщиков. Именно там и состоится поединок с андоррцами.

Начало встречи в 20:00 по киевскому времени.

Главным арбитром игры будет 28-летний датчанин Якоб Карлсен. Его ассистентами выступят Воленберг Расмуссен и Мартин Маркус, а функции четвертого арбитра выполнит Миккель Реддер - все представляют Данию.

Где смотреть "Полесье" - "Санта-Колома"

Прямую трансляцию покажет платформа "Киевстар ТВ". Просмотр будет бесплатным для всех зарегистрированных пользователей.

Для доступа к трансляции необходимо:

  • зайти на сайт или в приложение "Киевстар ТВ"
  • выбрать раздел "Спорт"
  • пройти авторизацию по номеру мобильного телефона
  • подтвердить вход с помощью кода из SMS

Смотреть трансляцию можно с любого устройства - смартфона, планшета, ноутбука или Smart TV.

Что известно о "Санта-Коломе"

"Санта-Колома" - это бронзовый призер чемпионата Андорры, который уже успел проявить себя в текущем еврокубковом сезоне. В предыдущем раунде Лиги конференций андоррский клуб неожиданно выбил боснийский "Борац" с общим счетом 4:3, продемонстрировав свой боевой характер.

"Санта-Колома" является одним из самых титулованных клубов Андорры. В активе команды 13 чемпионских титулов, 10 Кубков страны и 7 Суперкубков.

Однако, по данным Transfermarkt, общая стоимость их состава составляет лишь 3,56 млн евро, что значительно уступает стоимости игроков украинского клуба - более 22 млн евро.

Владельцем "Санта-Коломы" является Даниэль Мильштейн - американский предприниматель, родившийся в 1975 году в Киеве. Его семья эмигрировала в США в начале 90-х годов.

Мильштейн широко известен в мире хоккея. Его агентство Gold Star Hockey представляет интересы многих игроков НХЛ, преимущественно - россиян.

Собственно, после полномасштабного вторжения РФ в Украину бизнесмен, несмотря на свое украинское происхождение, назначил главным тренером "Санта-Коломы" россиянина Дмитрия Чернышева и заявлял, что "футбол вне политики" и он готов видеть в своем клубе российских игроков, что вызвало критику в СМИ.

Прогнозы букмекеров и еврокубковый опыт "Полесья"

Букмекеры считают "Полесье" явным фаворитом предстоящего матча.

Коэффициент на победу украинской команды составляет 1.18, на ничью - 6.70, а на выигрыш "Санта-Коломы" - 16.50. Это отражает ожидания относительно преимущества украинского клуба в классе.

Для "Полесья" это будет второй еврокубковый сезон. В 2024 году команда дебютировала в Лиге конференций, но тогда уступила в двух матчах словенской "Олимпии" (0:2, 1:2) и не смогла пройти дальше.

На этот раз подопечные Руслана Ротаня настроены переписать эту историю и сделать решительный шаг к следующему этапу турнира, демонстрируя амбиции и стремление к европейским вершинам.

Отметим, что уже известно, с кем сыграет "Полесье", если пройдет "Санта-Колому".

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