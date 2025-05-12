"Полесье" рубит с плеча. Клуб лишился главного тренера перед решающими матчами сезона: какая причина

Житомирский клуб "Полесье" неожиданно разорвал контракт с главным тренером Имадом Ашуром менее чем за две недели до завершения чемпионата Украины. Решение приняли после домашней ничьей против киевского "Динамо" в 28-м туре УПЛ , которая, похоже, окончательно разочаровала руководство клуба.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на официальный сайт житомирян.

Что известно об увольнении Ашура из "Полесья"

Как говорится в заявлении, клуб прекратил сотрудничество не только с главным тренером первой команды, а и его тренерским штабом.

"События, произошедшие сегодня в клубе, стали предметом внутреннего анализа руководства. По его результатам было принято решение о завершении сотрудничества со всем тренерским штабом первой команды", - отметили в "Полесье", поблагодарив Ашура за проделанную работу.

До завершения сезона исполняющим обязанности главного тренера будет Александр Максимов, который ранее работал тренером юношеской команды U-19.

Что будет дальше с "Полесьем"?

Житомирский клуб проводит один из лучших сезонов в истории, и за два тура до конца чемпионата еще имеет шансы на еврокубки.

Сейчас "Полесье" занимает 5 место, отставая на 4 очка от "Карпат", которые после победы над "Александрией" удерживают четвертую строчку, что дает право выступить в квалификации Лиги конференций.

Однако по данным футбольных инсайдеров, в "Полесье" считают: команда по своему потенциалу должна была бороться за бронзу чемпионата, а не вести нервную гонку за четвертым местом.

В заключительных матчах сезона житомиряне будут играть с "Зарей" (17 мая) и "Кривбассом" (24 мая). Имад Ашур больше не тренер "Полесья" (фото: facebook.com/fcpolissya)

Что известно об Имаде Ашуре

Египетский специалист работал с "Полесьем" с лета 2023 года. Его пригласили как амбициозного тренера с аналитическим подходом и глубоким тактическим багажом.

Под его руководством клуб впервые за время независимости Украины пробился в еврокубки. Летом 2024 года житомиряне играли во 2-м раунде квалификации Лиги конференций. Но тогда подопечные Ашура не смогли пройти словенскую "Олимпию".