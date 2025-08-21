"Полісся" в більшості розгромно поступилось "Фіорентині" в матчі Ліги конференцій (відео)

Ліга конференцій, плей-офф раунд, 1-й матч

"Полісся" (Україна) – "Фіорентина" (Італія) – 0:3

Голи: Кудрик, 8 (автогол), Госенс, 32, Гудмундссон, 69

Вилучення: Кін (Ф), 44 (неспортивна поведінка)

Деталі матчу

Італійці дуже потужно стартували, явно зробивши ставку на швидкий гол. У захисті житомирців панувала паніка і все це швидко завершилось логічним взяттям воріт.

Вже на 8-й хвилині Кін, не зустрівши опору оборонців, сильно пробив по воротах. М'яч влучив у стійку, потім у голкіпера "Полісся" Кудрика і влетів у сітку. Офіційно автогол записали на вороталя житомирців.

Футболісти українського клубу явно не встигали за суперниками та діяли надто хаотично. Але й за таких умов могли зрівняти рахунок. На 24-й хвилині після навісу Лєднєва Філіппов бив головою впритул під ліву стійку, але на воротах "Фіорентини" грає де Хеа, а не Кудрик, і він врятував.

А потім італійці забили вдруге. Назаренко втратив м'яч і в результаті атаки "фіалок" відзначився Госенс.

Перед самою перервою італійський клуб опинився у меншості. Сарапій поштовхався з Кіном, і той відмахнувся ліктем – пряма червона за неспортивну поведінку.

Сподівання, що "Полісся" після перерви втілить чисельну перевагу хоч у щось не справдились. Більш того, житомирці пропустили й третій гол, давши надто багато свободи Гудмундссону.

0:3 – і матч 28 серпня у Флоренції перетворюється на формальність.