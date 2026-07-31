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На полігоні у Хмельницькому вибухнули боєприпаси, постраждали військові

17:51 31.07.2026 Пт
1 хв
Ще з кількома військовими, які перебували на полігоні, відсутній зв'язок
aimg Валерій Ульяненко
На полігоні у Хмельницькому вибухнули боєприпаси, постраждали військові Фото: вибух на Хмельниччині (скріншот відео)
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У Хмельницькому на військовому полігоні сталася детонація боєприпасів. Унаслідок вибухів травмовано чотирьох військовослужбовців, з кількома іншими втрачено зв'язок.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву Офісу генпрокурора.

Чотирьох поранених бійців терміново доправили до лікарні, де їм надають необхідну допомогу. Ступінь тяжкості їхніх травм наразі встановлюють медики.

Також відсутній зв'язок із кількома військовослужбовцями, які перебували на місці вибуху. Інформація щодо їхнього місцезнаходження уточнюється.

Слідчі вже розпочали допити командування та особового складу відповідної військової частини.

Огляд безпосереднього місця події проводитимуть одразу після припинення детонації та отримання безпечного доступу до території полігону.

Попередня правова кваліфікація - ч. 2 ст. 414 КК України (порушення правил поводження зі зброєю, боєприпасами, вибуховими чи іншими небезпечними речовинами, якщо це через необережність або недбалість призвело до тяжких наслідків).

Нагадаємо, сьогодні у Хмельницькому пролунало кілька потужних вибухів. При цьому місцеві жителі повідомляли, що повітряну тривогу в обласному центрі не оголошували.

Згодом у Силах спеціальних операцій ЗСУ пояснили, що вибухи сталися внаслідок надзвичайної події на полігоні однієї з військових частин у Хмельницькій області.

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