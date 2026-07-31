На полігоні у Хмельницькому вибухнули боєприпаси, постраждали військові

У Хмельницькому на військовому полігоні сталася детонація боєприпасів. Унаслідок вибухів травмовано чотирьох військовослужбовців, з кількома іншими втрачено зв'язок.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву Офісу генпрокурора.

Попередня правова кваліфікація - ч. 2 ст. 414 КК України (порушення правил поводження зі зброєю, боєприпасами, вибуховими чи іншими небезпечними речовинами, якщо це через необережність або недбалість призвело до тяжких наслідків).

Огляд безпосереднього місця події проводитимуть одразу після припинення детонації та отримання безпечного доступу до території полігону.

Також відсутній зв'язок із кількома військовослужбовцями, які перебували на місці вибуху. Інформація щодо їхнього місцезнаходження уточнюється.

Чотирьох поранених бійців терміново доправили до лікарні, де їм надають необхідну допомогу. Ступінь тяжкості їхніх травм наразі встановлюють медики.

Нагадаємо, сьогодні у Хмельницькому пролунало кілька потужних вибухів. При цьому місцеві жителі повідомляли, що повітряну тривогу в обласному центрі не оголошували.

Згодом у Силах спеціальних операцій ЗСУ пояснили, що вибухи сталися внаслідок надзвичайної події на полігоні однієї з військових частин у Хмельницькій області.