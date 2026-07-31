На полигоне в Хмельницком взорвались боеприпасы, пострадали военные
В Хмельницком на военном полигоне произошла детонация боеприпасов. В результате взрывов травмированы четверо военнослужащих, с несколькими другими потеряна связь.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление Офиса генпрокурора.
Четырех раненых бойцов экстренно доставили в больницу, где им оказывают необходимую помощь. Степень тяжести их травм устанавливают медики.
Также отсутствует связь с несколькими военнослужащими, которые находились на месте взрыва. Информация об их местонахождении уточняется.
Следователи уже приступили к допросам командования и личного состава соответствующей воинской части.
Осмотр непосредственного места происшествия будет производиться сразу после прекращения детонации и получения безопасного доступа к территории полигона.
Предварительная правовая квалификация - ч. 2 ст. 414 УК Украины (нарушение правил обращения с оружием, боеприпасами, взрывчатыми или другими опасными веществами, если это по неосторожности или халатности привело к тяжелым последствиям).
Напомним, сегодня в Хмельницком раздалось несколько мощных взрывов. При этом местные жители сообщали, что воздушная тревога в областном центре не объявлялась.
Впоследствии в Силах специальных операций ВСУ объяснили, что взрывы произошли в результате чрезвычайного происшествия на полигоне одной из воинских частей в Хмельницкой области.