На полигоне в Хмельницком взорвались боеприпасы, пострадали военные

В Хмельницком на военном полигоне произошла детонация боеприпасов. В результате взрывов травмированы четверо военнослужащих, с несколькими другими потеряна связь.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление Офиса генпрокурора.

Четырех раненых бойцов экстренно доставили в больницу, где им оказывают необходимую помощь. Степень тяжести их травм устанавливают медики.

Также отсутствует связь с несколькими военнослужащими, которые находились на месте взрыва. Информация об их местонахождении уточняется.

Следователи уже приступили к допросам командования и личного состава соответствующей воинской части.

Осмотр непосредственного места происшествия будет производиться сразу после прекращения детонации и получения безопасного доступа к территории полигона.

Предварительная правовая квалификация - ч. 2 ст. 414 УК Украины (нарушение правил обращения с оружием, боеприпасами, взрывчатыми или другими опасными веществами, если это по неосторожности или халатности привело к тяжелым последствиям).