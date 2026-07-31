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На полигоне в Хмельницком взорвались боеприпасы, пострадали военные

17:51 31.07.2026 Пт
1 мин
Еще с несколькими военными, которые находились на полигоне, отсутствует связь
aimg Валерий Ульяненко
На полигоне в Хмельницком взорвались боеприпасы, пострадали военные Фото: взрыв на Хмельнитчине (скриншот видео)
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В Хмельницком на военном полигоне произошла детонация боеприпасов. В результате взрывов травмированы четверо военнослужащих, с несколькими другими потеряна связь.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление Офиса генпрокурора.

Четырех раненых бойцов экстренно доставили в больницу, где им оказывают необходимую помощь. Степень тяжести их травм устанавливают медики.

Также отсутствует связь с несколькими военнослужащими, которые находились на месте взрыва. Информация об их местонахождении уточняется.

Следователи уже приступили к допросам командования и личного состава соответствующей воинской части.

Осмотр непосредственного места происшествия будет производиться сразу после прекращения детонации и получения безопасного доступа к территории полигона.

Предварительная правовая квалификация - ч. 2 ст. 414 УК Украины (нарушение правил обращения с оружием, боеприпасами, взрывчатыми или другими опасными веществами, если это по неосторожности или халатности привело к тяжелым последствиям).

Напомним, сегодня в Хмельницком раздалось несколько мощных взрывов. При этом местные жители сообщали, что воздушная тревога в областном центре не объявлялась.

Впоследствии в Силах специальных операций ВСУ объяснили, что взрывы произошли в результате чрезвычайного происшествия на полигоне одной из воинских частей в Хмельницкой области.

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