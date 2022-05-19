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На полигоне в Беларуси учатся форсировать реку. В Генштабе напомнили об опыте РФ на Северском Донце

Фото: белорусские военные (Getty Images)
Автор: Иван Носальский

В Беларуси продолжают проводить тренировку войск и усиливать защиту границы с Украиной. В этот раз военнослужащие РБ готовились к форсированию реки.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление бригадного генерала, заместителя начальника Главного оперативного управления Генерального штаба Вооруженных сил Украины Алексея Громова в ходе брифинга.

Он рассказал, что белорусские войска на одном из полигонов проводили тренировки по наведению понтонной переправы и форсированию реки Неман.

"Видимо белорусам не дают покоя лавры батальонно тактической группы 74 отдельной мотострелковой бригады ВС РФ, которая форсировала реку Северский Донец в Луганской области и понесла значительные потери", - считает генерал.

При этом Громов добавил, что сохраняется возможность ракетных ударов войск РФ с территории Белоруссии. Также противник стал обустраивать очередной аэропорт в пограничной области под возможную военную базу для российских солдат.

"Противник приступил к мерам инженерного оборудования аэродрома Зябровка в Гомельской области, который в дальнейшем может использоваться как военная база РФ на территории Беларуси", - рассказал Громов.

Ранее мы сообщали, что Беларусь после военных учений, проведенных в начале мая, объявила о развертывании сил специальных операций вдоль границы с Украиной, а также подразделений ПВО, артиллерии и ракетных войск на полигонах на западе страны.

При этом присутствие белорусских войск у границы может сдержать ВСУ так, что они не смогут помочь на Донбассе.

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