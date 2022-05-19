На полигоне в Беларуси учатся форсировать реку. В Генштабе напомнили об опыте РФ на Северском Донце

Он рассказал, что белорусские войска на одном из полигонов проводили тренировки по наведению понтонной переправы и форсированию реки Неман.

"Видимо белорусам не дают покоя лавры батальонно тактической группы 74 отдельной мотострелковой бригады ВС РФ, которая форсировала реку Северский Донец в Луганской области и понесла значительные потери", - считает генерал.

При этом Громов добавил, что сохраняется возможность ракетных ударов войск РФ с территории Белоруссии. Также противник стал обустраивать очередной аэропорт в пограничной области под возможную военную базу для российских солдат.

"Противник приступил к мерам инженерного оборудования аэродрома Зябровка в Гомельской области, который в дальнейшем может использоваться как военная база РФ на территории Беларуси", - рассказал Громов.