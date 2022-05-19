На полігоні в Білорусі навчаються форсувати річку. У Генштабі нагадали про досвід РФ на Сіверському Донці

Він розповів, що білоруські війська на одному з полігонів проводили тренування в наведенні понтонної переправи та форсуванні річки Неман.

"Мабуть білорусам не дають спокою лаври батальонно тактичної групи 74 окремої мотострілецької бригади ЗС РФ, яка форсувала річку Сіверський Донець в Луганської області та зазнала значних втрат", - вважає генерал.

При цьому Громов додав, що зберігається можливість ракетних ударів військ РФ з території Білорусі. Також противник почав облаштовувати черговий аеропорт у прикордонній області під можливу військову базу для російських солдатів.

"Противник розпочав заходи інженерного обладнання аеродрому Зябровка в Гомельській області, який в подальшому може використовуватися як військова база РФ на території Білорусі", - розповів Громов.