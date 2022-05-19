На полігоні в Білорусі навчаються форсувати річку. У Генштабі нагадали про досвід РФ на Сіверському Донці

В Білорусі продовжують проводити тренування військ та посилювати захист кордону з Україною. На цей раз військовослужбовці РБ готувалися до форсування річки.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву бригадного генерала, заступника начальника Головного оперативного управління Генерального штабу Збройних сил України Олексія Громова під час брифінгу.
Він розповів, що білоруські війська на одному з полігонів проводили тренування в наведенні понтонної переправи та форсуванні річки Неман.
"Мабуть білорусам не дають спокою лаври батальонно тактичної групи 74 окремої мотострілецької бригади ЗС РФ, яка форсувала річку Сіверський Донець в Луганської області та зазнала значних втрат", - вважає генерал.
При цьому Громов додав, що зберігається можливість ракетних ударів військ РФ з території Білорусі. Також противник почав облаштовувати черговий аеропорт у прикордонній області під можливу військову базу для російських солдатів.
"Противник розпочав заходи інженерного обладнання аеродрому Зябровка в Гомельській області, який в подальшому може використовуватися як військова база РФ на території Білорусі", - розповів Громов.
Раніше ми повідомляли, що Білорусь після військових навчань, які були проведені на початку травня, оголосила про розгортання сил спеціальних операцій уздовж кордону з Україною, а також підрозділів ППО, артилерії і ракетних військ на полігонах на заході країни.
При цьому присутність білоруських військ біля кордону можуть стримати ЗСУ так, що вони не зможуть допомогти на Донбасі.
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