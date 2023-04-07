UA

News
+
-

Новини України
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Hi-tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи

Коронавірус

Daily
+
-

Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди

Lite
+
-

Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Колонки

Styler
+
-

Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога

Auto
+
-

Світовий автопром
Авторинок України
Електромобілі
Тест-драйви
Законодавство
Технології та інновації
Ретро
Курйози
Лайфхакі

Realty
+
-

Новобудови
Вторинний ринок
Оренда
Заміська нерухомість
Комерційна нерухомість
Місто
Регіони
Точка зору
Дизайн
Зарубіжна нерухомість

Travel
+
-

Новини авіації
Відпочинок в Україні
Відпочинок за кордоном
Путівники
Особистий досвід
Вікенд
Діти
Огляди
Війна Росії з Україною Контрнаступ ЗСУ Зеленський заяви Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни

У полі в Чугуївському районі підірвалися на міні троє людей

Фото: У полі в Чугуївському районі підірвалися на міні троє людей (Getty Images)
Автор: Валерія Поліщук

У Чугуївському районі Харківської області на міні підірвалися троє людей. Інцидент стався в полі біля села Миколаївка Чкаловської громади.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на повідомлення ДСНС у Харківській області у Facebook.

"7 квітня в Чугуївському районі стався черговий вибух невідомого вибухонебезпечного предмета. Подія сталася в полі біля села Миколаївка Чкаловської громади", - йдеться в повідомленні.

За даними рятувальників, унаслідок вибуху троє цивільних осіб (двоє чоловіків і жінка) дістали поранення різного ступеня тяжкості.

Остаточні обставини надзвичайної події з'ясовують.

Нагадаємо, напередодні на Харківщині двоє цивільних підірвалися на вибухонебезпечних предметах.

Крім того, на Харківщині 16-річний хлопець отримав міно-вибухову травму.

Раніше сапер підірвався на міні у Харківській області.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Увага! Під час війни активізувалися інтернет-шахраї, які видають себе за сайт РБК-Україна. Вони використовують наш дизайн та особисті дані редакції. Єдиний домен РБК-Україна – www.rbc.ua. Про фейкові сторінки з нашою назвою повідомляйте на пошту: sb@rbc.ua.

Читайте РБК-Україна в Google News
ХарківВійна Росії проти України