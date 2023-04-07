В поле в Чугуевском районе подорвались на мине три человека

"7 апреля в Чугуевском районе произошел очередной взрыв неизвестного взрывоопасного предмета. Происшествие произошло в поле возле села Николаевка Чкаловской громады", - говорится в сообщении.

По данным спасателей, в результате взрыва трое гражданских лиц (два мужчины и женщина) получили ранения различной степени тяжести.

Окончательные обстоятельства чрезвычайного происшествия выясняются.

Напомним, накануне в Харьковской области двое гражданских подорвались на взрывоопасных предметах.

Кроме того, в Харьковской области 16-летний парень получил мино-взрывную травму.

Ранее сапер подорвался на мине в Харьковской области.

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