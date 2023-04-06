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У Харківській області двоє людей підірвалися на вибухівці

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Харківська область, Четвер 06 квітня 2023 18:42
У Харківській області двоє людей підірвалися на вибухівці Ілюстративне фото: у Харківській області двоє людей підірвалися на вибухівці (Getty Image)
Автор: Єлизавета Драбкіна

У четвер, 6 квітня, у Харківській області двоє цивільних підірвалися на вибухонебезпечних предметах.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на голову Харківської ОВА Олега Синєнубова.

У селі Василенкове Куп'янського району 57-річний чоловік під час спалювання трави на власному подвір'ї підірвався на невідомому вибухонебезпечному предметі. Його госпіталізували з вибуховими травмами.

До того ж, на території приватного домогосподарства в Ізюмі підірвалася та отримала поранення 56-річна жінка. Медики надають постраждалим усю необхідну допомогу.

Синєгубов вкотре закликав українців бути максимально обачними. У разі виявлення будь-якого предмета схожого на вибухонебезпечний його не можна чіпати, слід відійти на безпечну відстань та викликати спеціалістів ДСНС або повідомити у Нацполіцію.

Нагадаємо, вчора у Харківській області 16-річний хлопець отримав міно-вибухову травму.

Раніше сапер підірвався на міні у Харківській області.

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